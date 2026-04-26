「ワタは練習を始めている」遠藤航が来月中に公式戦復帰か　スロット監督が言及　地元メディアは「W杯に向けても重要な実戦機会」

遠藤はW杯に間に合うか。まずは公式戦出場に期待だ(C)Getty Images

リバプールのアルネ・スロット監督が、左足首を負傷し戦線離脱中の遠藤航の復帰時期について語った。2月に戦列を離れ、当初は今季絶望とも報じられた遠藤だったが、指揮官はシーズン最終盤での復帰の可能性を示唆。現地メディアでは、リーグ戦での具体的な復帰日程なども予想している。

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遠藤は現地時間2月11日に行われたリーグ第26節サンダーランド戦に先発した際、左足首を痛め途中退場。その後は負傷箇所の手術を受け、以降はリハビリに努めている。回復まで長期間を要すると見込まれていた中、24日、スロット監督が練習施設で取材に応じており、遠藤の状態について言及。クラブ専門サイト『THIS IS ANFIELD』が指揮官のコメントを紹介した。

スロット監督からは遠藤について、「ワタは屋外でのトレーニングを始めている。まだチームには合流していないが、リハビリチームとともにピッチ上での練習を開始している」との言葉が発せられている他、「順調にステップを踏んでいるが、来週のユナイテッド戦、その翌週も出場はできないだろう。それでも、シーズン終盤には復帰できることを期待している」と明かしている。