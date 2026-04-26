◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（現地時間５月２日、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）＝枠順確定

現地時間の４月２５日、枠順が確定した。出走可能頭数は２０頭で、日本時間５月１日２２時の補欠馬繰り上がり期限までに１〜２０番の馬が出走取り消しとなった場合、補欠馬４頭から繰り上がる場合がある。

日本調教馬では伏竜Ｓまで無傷３連勝のダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）は７番ゲートに決定。ＵＡＥダービーの覇者ワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）は１０番ゲートに決まった。

大下助手（ダノンバーボン）「過去にも勝ち馬の多い枠順なので、内すぎず、外すぎず、ラッキーセブンで良い枠を引いたのかなと思います」

中野助手（ワンダーディーン）「めちゃくちゃ希望していた枠を取ることができて幸せです。テンからのスピードがあまりないので、アメリカの馬に置いていかれることも想定して、真ん中ぐらいがいいなと思っていました。ど真ん中を引けたので、色んなプランを立てられると思いますし、これから調教師、ジョッキーと作戦を立てていきたいと思います。こういう枠を引けて非常に嬉しいですし、最内は本当に嫌だったので、満足しています」

左から枠順、馬名、主催者想定オッズ。

（１）レネゲイド ５倍

（２）アルバス ３１倍

（３）イントレピド ５１倍

（４）リトマステスト ３１倍

（５）ライトトゥパーティー ３１倍

（６）コマンドメント ７倍

（７）ダノンバーボン ２１倍

（８）ソーハッピー １６倍

（９）ザプーマ １１倍

（１０）ワンダーディーン ３１倍

（１１）インクレディボルト ２１倍

（１２）チーフワラビー ９倍

（１３）サイレントタクティック ２１倍

（１４）ポテンテ ２１倍

（１５）エマージングマーケット １６倍

（１６）パブロヴィアン ３１倍

（１７）シックススピード ５１倍

（１８）ファーザーアドゥ ７倍

（１９）ゴールデンテンポ ３１倍

（２０）フルエフォート ２１番

以下は補欠馬

（２１）グレートホワイト

（２２）オシェリ

（２３）ロブスタ

（２４）コロナデオーロ