【7位〜12位】4月26日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】乙女座 総合運：★★★☆☆

やると決めたら、とことん全力を出すことができる日です。まずは笑顔で挨拶をすると、協力してくれる人も集まってきそう。ただ、今日のうちに結果を出そうとしないことがポイント。長い目で見れば、最高のスタートになります。



恋愛運

相手が何を考えているのか、何を望んでいるのか、今日のあなたは細やかにキャッチできるでしょう。「勘違いかな？」と考えずに、感じ取ったことに自信を持ってください。そして、真心を込めた視線を向けると、幸せな恋ができそう。



金運

魅力的な商品を見ると、どうしても手に入れたくなってしまいそうな日です。ただ、実際に目にしなければ、｢欲しいけれど、我慢｣というストレスはありません。今日はお店に出かけたり、ネットショップなどを覗いたりするのは避けて〇。



ラッキーアイテム：付箋



ラッキーカラー：レッド 恋愛運相手が何を考えているのか、何を望んでいるのか、今日のあなたは細やかにキャッチできるでしょう。「勘違いかな？」と考えずに、感じ取ったことに自信を持ってください。そして、真心を込めた視線を向けると、幸せな恋ができそう。金運魅力的な商品を見ると、どうしても手に入れたくなってしまいそうな日です。ただ、実際に目にしなければ、｢欲しいけれど、我慢｣というストレスはありません。今日はお店に出かけたり、ネットショップなどを覗いたりするのは避けて〇。ラッキーアイテム：付箋ラッキーカラー：レッド

【8位】山羊座 総合運：★★☆☆☆

新しい知識を得ることを、純粋に楽しめる日です。得意分野や専門分野が違う人と話してみるのがオススメ。また、これまで読まなかったジャンルの雑誌を手に取るのも〇。知識だけでなく、視野もグンと広がっていくでしょう。



恋愛運

過去の恋の相手とは、真逆のタイプに心を奪われそうな恋愛運。先のことはあまり考えず、思い切って接近してみるとgood。あなた自身の中から新たな一面が引き出されて、人間としての魅力がグンとアップするでしょう。



金運

｢行ってみたい｣「体験してみたい｣という好奇心で、お金を使いたくなりそうな日。旅行の申し込みや航空券の手配などは、特に慎重に。｢今日でなければならない理由などない｣と、思っていてください。深呼吸がお金を守る味方です。



ラッキーアイテム：ジーンズ



ラッキーカラー：スカイブルー

【9位】水瓶座 総合運：★★☆☆☆

自宅や自分の部屋で過ごす時間が、今日はとても充実します。あまり掃除しないところを磨いたり、もう使わない物を片付けたりと、自分の空間をスッキリと美しく整えてみて。頭の中も整理されて、するべきことが見えてきます。



恋愛運

あなたが恋の相手に誠意をもって向き合っているのだと自然に伝わっていきそう。ただ、堅苦しい話をするのは避けてください。それよりも冗談を言い合ったり、笑い話をするのが〇。ちょっとしたひと言から誠実さがにじみ出ます。



金運

これまでは見落としていた点にも、鋭く気づくことができる金運です。特に節約や貯蓄など、お金を守ることに関して今の方法を見直してみて。そして、何か気づいたことがあれば、すぐに改善策を考えて実行すると〇。



ラッキーアイテム：大きめのシャツ



ラッキーカラー：ボルドー

【10位】牡羊座 総合運：★★☆☆☆

自分とは違うやり方をする人、自分とは違う考えの人に、ちょっとストレスを感じるかも。そんなときは何か冷たい飲み物を飲むと、気にならなくなるでしょう。また、少し速いペースで歩くのも、気分のリフレッシュになります。



恋愛運

あなたらしい魅力がキラリと輝いて、恋愛が盛り上がりそうな日です。ただ、自分では魅力に自信を持ちきれないかも。誰からもらった言葉でも、褒められたら素直に受け止めましょう。「そんなことないよ」ではなく「ありがとう」と言ってみて。



金運

大切なお金を、しっかりと守ることができる金運の日です。これまでのお金の使い方を｢無駄遣いだったな｣と、感じるかも。でも、自分を責めないで、気付いたことを褒めてください。また、周りの人との金銭感覚のズレは気にしなくてOK。



ラッキーアイテム：トートバック



ラッキーカラー：グレー

【11位】双子座 総合運：★★☆☆☆

あなた自身が「ここにいるとほっとする」と思える場所で、今日はできるだけ長い時間を過ごしてください。すると、自分のいいところが見えてきたり、現状に感謝する気持ちが生まれたりしそう。温かい飲み物も用意するとベスト。



恋愛運

「こう思われたらどうしよう」などと心配せず、思いついたことはどんどん行動に移してOK！すると、恋の相手に魅力的な印象を与えて、大きく一歩前進する可能性大です。余計なプライドを捨ててしまうことも、運気を生かすコツ。



金運

家で過ごしてホッとした気分を味わうことが、お金との縁をグンと強くする運気の日です。できるだけ長い時間、自宅にいるといいでしょう。あれこれとするべきことを詰め込まず、リラックスしているのがポイントです。



ラッキーアイテム：筆ペン



ラッキーカラー：シルバー

【12位】天秤座 総合運：★☆☆☆☆

誰かの何気ない言葉が、心にグサッと刺さるかも。でも、相手には少しも悪気はないはずです。今日のところは、人と距離を置くのがベスト。音楽や読書、映画などをひとりで楽しむ時間をたくさん作ると、平和に過ごせるでしょう。



恋愛運

相手の言葉や態度に「どういう意味？」「こっちの気持ちを考えていない！」と感じてしまうかも。ただ、それを話題にするとギクシャクする恋愛運でもあります。友達に聞いてもらって、心を落ち着かせるのがベスト。



金運

自分のお金の使い方を反省したり、｢自分はこの程度だ…｣と感じたりと、金銭面でマイナス思考になるかも。ただ、自分を責めなければ、大丈夫！1つでも自分を褒めれば、状況を大きく改善するアイデアが浮かんできそうです。



ラッキーアイテム：りんごのモチーフ



ラッキーカラー：ライトブルー