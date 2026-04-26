犬の視力はどのくらいなの？

犬の視力を人間の視力に例えたとき、わずか0.1～0.3程度であるとされています。目に映るものの細部を識別することは非常に難しいと言えます。

飼い主の足元に立ち、飼い主の顔を見上げたとき、目や鼻や口をはっきりと見ることはできていないのではないかとされています。

そのため、犬は飼い主の顔を覚えることで「この人が飼い主だ」と判断するのではなく、声やニオイを頼りにしているのです。

人間とは異なるモノの見え方

1.動くモノを捉える能力が非常に高い

「犬は動体視力に優れている」と見聞きしたことがあるのではないでしょうか。動く

モノを目で捉える能力のことです。

人間では見ることもできないほど遠くにあるモノであっても、そのモノが動いていれば、気づくことができます。

犬がこのような能力を持っているのは、狩猟動物としての名残であるとされています。

2.多くの色を識別することができない

人間の場合では、赤・青・緑・黒・黄・ピンク・オレンジなど、挙げればキリがないほどの幅広い色を見分けることができます。

一方で、犬は「青」と「黄」を中心として色の世界を見ています。「赤」や「緑」はやや区別しにくく、くすんだ赤・くすんだ緑・グレーっぽい色として見えている可能性があります。

このようなことから、飼い主が投げたおもちゃを目で追ったり、追いかけたり、遊ぶときは青系や黄系のおもちゃであると認識しやすいとされています。

3.暗い場所でもモノを見ることができる

犬の目には「タペタム」という反射板のような構造があります。ほんのわずかな光も集め、効率よく取り込むことで、暗い場所でもモノを見ることができる仕組みです。

就寝中、真夜中に愛犬がお水を飲みに行ったり、トイレに行ったりすることがあるのではないでしょうか。タペタムの存在によって、暗闇でも行動することができるのです。

4.広い視野を持っている

犬種によって異なりますが、犬の視野は200度～250度くらいであるとされています。一方で、人間の視野は180度くらいです。

サルーキやアフガン・ハウンドなどの「サイトハウンド」と呼ばれる犬種は、犬の中でもとくに広い視野を持っています。

サイトハウンドは、優れた視力（視野の広さ）と俊敏な走力を持ち、獲物を視覚で追跡することができるのが特徴です。

5.正確な距離感を把握するのが苦手

犬は近くにあるモノの細部を認識する能力が人間と比べると劣り、正確な距離感を把握するのが苦手です。

基本的には、目の前にあるモノも、視力を使って確認するのではなく、ニオイを嗅ぐことで確認しようとします。

お散歩中、飼い主の足元にぶつかってしまうことがあります。他に注意や関心が向いていることも理由のひとつですが、飼い主との正確な距離感を把握することが苦手なことも理由になることがあります。

まとめ

人間とは異なるモノの見え方を5つ解説しました。

動くモノを捉える能力が非常に高い 多くの色を識別することができない 暗い場所でもモノを見ることができる 広い視野を持っている 正確な距離感を把握するのが苦手

犬と人間の視力を比べると、犬の方が劣る部分もありますが、動体視力・夜間視野・広い視野など、人間よりもはるかに優れた能力も持ち合わせています。

また、犬と人間とでは見ている色の世界にも違いがあり、違う世界を生きているとも言えるかもしれません。

愛犬が暮らす室内の環境も、人間の感覚で判断するよりも、犬の感覚に合わせて整えてあげることで、視覚だけではない嗅覚や聴覚も含め、快適で安全な環境を与えることができるのではないでしょうか。

(獣医師監修：寺脇寛子)