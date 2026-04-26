日10『エラー』ユメ（畑芽育）が未央（志田未来）の連絡をブロック 今夜第3話あらすじ
俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）の第2話が、きょう26日に放送される。
【場面カット多数】なんでそうなるの？ 佐久間健司（藤井流星）と遠藤孝彦（岡田義徳）が飲み会
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
■第3話「頭を冷やす」あらすじ
中田ユメ（畑芽育）が大迫美郷（榊原郁恵）の転落現場に残してきた証拠品は、佐久間健司（藤井流星）が老人・橋本（藏内秀樹）に目撃されながらも回収。母の死に第三者が関与した痕跡を不法侵入までして探そうとした大迫未央（志田未来）の行動は、遠藤孝彦（岡田義徳）にとがめられただけで徒労に終わる。
ユメは、真実を知るためにそこまでする未央に、これまでのような罪悪感だけでなく共感も抱くように。だが、佐久間に妻子がいたことを知ったユメは、嘘の上に築かれた関係がどれだけ人の心を傷つけるか身をもって知り、佐久間とも未央とも関係を断つことを決意。佐久間がとっさに拉致してしまった老人・橋本を自宅まで送り届け、証拠品を受け取ったユメは、佐久間に別れを告げ、未央の連絡先をブロックする。
その後、未央は、近藤家から1億円の損害賠償を請求され、住むところまで失いかねない状況に陥る。一縷の望みは、警察による再捜査だけだが…。そんな未央を、意外にも近藤家の一人娘・さくら（北里琉）が、ユメの弟の太郎（坂元愛登）を伴い訪ねてくる。さくらは未央に、1億円の代わりに自分に100万円を払うよう要求。そうすれば、親を説得して賠償請求を取り下げさせるという。
その夜、家に帰る意思のないさくらは、無理やり大迫家に宿泊。一方の太郎は、ユメに引き取られ帰宅する。さくらの力になりたいと思う太郎の恋心によって、図らずも未央と再びつながってしまったユメは、結局、佐久間との別れ話を未央に聞いてもらうなど、友達のような関係を再開してしまう。
同じころ、佐久間はある人物と酒を飲み交わしながら、ユメと未央のように身の上話を打ち明け合っていた。その相手とは、刑事の遠藤孝彦（岡田義徳）だった…。
【場面カット多数】なんでそうなるの？ 佐久間健司（藤井流星）と遠藤孝彦（岡田義徳）が飲み会
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
中田ユメ（畑芽育）が大迫美郷（榊原郁恵）の転落現場に残してきた証拠品は、佐久間健司（藤井流星）が老人・橋本（藏内秀樹）に目撃されながらも回収。母の死に第三者が関与した痕跡を不法侵入までして探そうとした大迫未央（志田未来）の行動は、遠藤孝彦（岡田義徳）にとがめられただけで徒労に終わる。
ユメは、真実を知るためにそこまでする未央に、これまでのような罪悪感だけでなく共感も抱くように。だが、佐久間に妻子がいたことを知ったユメは、嘘の上に築かれた関係がどれだけ人の心を傷つけるか身をもって知り、佐久間とも未央とも関係を断つことを決意。佐久間がとっさに拉致してしまった老人・橋本を自宅まで送り届け、証拠品を受け取ったユメは、佐久間に別れを告げ、未央の連絡先をブロックする。
その後、未央は、近藤家から1億円の損害賠償を請求され、住むところまで失いかねない状況に陥る。一縷の望みは、警察による再捜査だけだが…。そんな未央を、意外にも近藤家の一人娘・さくら（北里琉）が、ユメの弟の太郎（坂元愛登）を伴い訪ねてくる。さくらは未央に、1億円の代わりに自分に100万円を払うよう要求。そうすれば、親を説得して賠償請求を取り下げさせるという。
その夜、家に帰る意思のないさくらは、無理やり大迫家に宿泊。一方の太郎は、ユメに引き取られ帰宅する。さくらの力になりたいと思う太郎の恋心によって、図らずも未央と再びつながってしまったユメは、結局、佐久間との別れ話を未央に聞いてもらうなど、友達のような関係を再開してしまう。
同じころ、佐久間はある人物と酒を飲み交わしながら、ユメと未央のように身の上話を打ち明け合っていた。その相手とは、刑事の遠藤孝彦（岡田義徳）だった…。