高校生の子どもが東京進学を希望しています。もし東京に進学したら一人暮らしをすることになりますが、仕送り額はどれくらいを見込めばいいでしょうか？

東京で一人暮らしをする大学生の生活費の目安

まずは、東京で一人暮らしをする場合にどれくらいの生活費がかかるのかを見ていきましょう。一般的には、大学生の1ヶ月の生活費はおよそ12万円～15万円が目安とされています。

大きな割合を占めるのが家賃です。東京23区内であれば、ワンルームや1Kの家賃は6万円～8万円程度が目安になります。少し郊外に出れば5万円台も見つかりますが、通学時間とのバランスを考える必要があります。

そのほか、食費は2万円～3万円、水道光熱費は1万円前後、通信費は5000円～1万円程度が一般的です。さらに、日用品や交通費、交際費などを含めると、全体で先ほどの金額に収まるケースが多い傾向にあります。

ただし、外食が多い場合や趣味にお金を使う場合は、これよりも費用が膨らむことがあります。その場合は仕送りだけでは足りず、アルバイトをする必要が出てくることもあります。



仕送り額の平均と現実的な目安

実際にどれくらいの仕送りをしている家庭が多いのかを見てみると、平均は月8万円～10万円程度といわれています。この金額は、すべての生活費をまかなうというよりも、「不足分を補う」位置づけであることが多いのが特徴です。

たとえば、家賃だけを親が負担し、それ以外は子どもがアルバイトでまかなうケースや、毎月一定額を仕送りしつつ足りない分を自分で補うケースなどがあります。

仕送り額を決める際には、家庭の収入や兄弟の有無も重要な判断材料となります。無理に高額な仕送りを設定すると、家計全体に負担がかかり、長期間続けることが難しくなります。そのため、無理のない範囲で継続できる金額を設定することが大切です。

また、奨学金を利用することで、仕送り額を抑えるという選択肢もあります。奨学金は将来返済が必要になる場合もありますが、教育費の負担を分散する手段として検討する価値があります。



仕送り額を決めるときに考えておきたいポイント

仕送り額を決める際には、単に平均額を見るだけでなく、いくつかの視点で検討することが重要です。

まずは「どこまで親が負担するのか」を明確にしましょう。家賃のみ負担するのか、生活費も含めるのかによって必要な金額は大きく変わります。

次に、子どもがアルバイトをする前提にするかどうかも考える必要があります。アルバイト収入を見込む場合は、その分仕送りを減らすことができますが、学業との両立が難しくなる可能性もあるため注意が必要です。

さらに、初期費用も忘れてはいけません。東京での一人暮らしは、敷金・礼金や家具家電の購入などで数十万円かかることがあります。毎月の仕送りだけでなく、最初にどれくらいの費用が必要かも事前に把握しておくと安心です。

こうしたポイントを踏まえて、家族でよく話し合いながら現実的な金額を決めることが、後々のトラブルを防ぐことにつながります。



無理のない仕送り計画で安心して東京生活をスタートさせよう

東京での一人暮らしは費用がかかるものの、事前にしっかりと準備をしておけば、過度に不安になる必要はありません。生活費の目安を把握し、家庭の状況に合った仕送り額を設定することで、無理なく支援を続けることができます。

また、仕送りだけに頼るのではなく、奨学金やアルバイトなどを組み合わせることで、負担を分散することも可能です。子どもにとっても、お金の使い方を学ぶよい機会になります。大切なのは、見栄や周囲に合わせるのではなく、自分たちに合った形を選ぶことです。

無理のない計画を立てることで、子どもも安心して新しい生活をスタートできるでしょう。家族で協力しながら、充実した学生生活を支えていくことが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー