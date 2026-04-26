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「はむチラ」のゆかいな仲間たちが集結！ハムスターの生き様が刻まれた音楽フェスを徹底解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もっと！はむチラ長屋ch.【ハムスター】」が、「【告知】ハムスター音楽フェス開催！個性豊かな仲間たちが贈る奇跡の夜「HAMSTER MUSIC LIVE」」を公開した。同チャンネルに登場する個性豊かなハムスターたちが集結し、彼らの生き様が刻まれた名曲の数々を解禁する音楽フェスの開催を告知する内容である。



動画では、フェスの全貌として「3つのステージ、3つの世界観」が紹介されている。己を貫く圧倒的なアイデンティティを表現する「STAGE A：ジブン -個-」には、アマレッティが「魔女のハロウィーン・ポップ」、ブラウニーが「高速J-POPロック」、しふぉんが「ハイパー・エレクトロ・ポップ」で登場する。予測不能で疾走感あふれる「STAGE B：カオス -世界-」では、ぴち太、カフェオレ、わっふるが独自の楽曲を披露。そして「STAGE C：キズナ -関係-」には、伝説の仲良し兄弟であるカフェモカ＆すふれらが名を連ねる。



また、すべての音楽の原作となる「はむチラ・ユニバース（大相関図）」や、初心者向けの「楽曲ジャンル・マッピング」も公開された。終盤の「特別スポットライト：ねむりーのの物語」では、生後10ヶ月で見つかった腫瘍にも負けず、生きることをあきらめなかった軌跡が紹介されている。



「HAMSTER MUSIC LIVE」のプレミア配信は、2026年5月3日の21時よりYouTube Liveで開催される。ポップやロック、バラードなど多様なジャンルの音楽を通じて、ハムスターたちの「絆」と「個性」の物語を堪能できる特別な一夜となりそうだ。