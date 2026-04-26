日本上陸当時のロゴを使用！？【スタバ】集めたくなる可愛さ♡「新作グッズ」

【スターバックス】が日本上陸30周年を迎え、創業当時のロゴをあしらった「新作グッズ」が登場中。 アニバーサリーをお祝いするグッズはどれも特別感満載です。今回はホールキャップ付きのリユーザブルカップと、キャニスターをご紹介します。

お得に楽しめてエコにもなる！

【スターバックス】「リユーザブルカップ30YEARS473ml + リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタサイレン」\1,200（税込）

カフェでの過ごし方に、タンブラー持参や環境への配慮がプラスされたのは【スターバックス】の影響も大きかったのでは？ そんな文化の定着に貢献した「リユーザブルカップ」も限定デザインがお目見えしています。ロゴ入りのシンプルなカップに可愛いベアリスタのホールキャップ付きで、テイクアウト時もこぼれにくく安心かも。ビバレッジがお得に購入できるのも嬉しいポイント。

おうちカフェもセンスアップ！

【スターバックス】「キャニスター30YEARS」\3,600（税込）

コーヒー豆の保管に便利！ インテリアとしても映える柔らかな色合いのキャニスターも見逃せません。背面の手書き風メッセージや30周年のマークは特別感があって、さり気なくおしゃれ。サイズは幅14.8 × 奥行き10.9 × 高さ15.7cmで、200～220gほどの豆を入れることができます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N