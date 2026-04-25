３月末にＮＨＫを退局した和久田麻由子アナウンサーがメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材 ｎｅｗｓ ＬＯＧ」（土曜・午後１０時）が２５日、初回を迎えた。

番組冒頭、１人で画面に登場し、「こんばんは、『追跡取材 ｎｅｗｓ ＬＯＧ』、和久田麻由子です。生放送でお伝えしています」と自己紹介した和久田アナ。

番組中盤からは、元スピードスケート日本代表・高木菜那さん、美帆さん姉妹への独自取材を特集。番組では、２６年間の競技生活に幕を下ろした美帆さんの引退会見の翌日、姉妹だけで話す２人に密着。「最初で最後の」姉妹２人の対話を伝えた。

菜那さんが美帆さんに「すっごい表情が変わった。柔らかくなったなあ」と話す一方、美帆さんが菜那さんに「この２年間でお姉ちゃんにイライラすることは減った」と話しつつ、菜那さんが退席したところで「（姉は）超困った時のスーパーマンみたいな感じ。そのくらい優しい人」と話すなど本音で語り合う２人の映像を見届けた和久田アナは「いや〜、本当に言い表しがたい複雑な関係性も乗り越えて、やっぱり『優しい人だ』と…。素朴な一言に揺るぎない信頼関係が見えましたよね」と笑顔で話していた。