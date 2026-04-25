スピッツが、新たなイベント『ロク漫祭 ～SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊祭り～』を9月22日に有明アリーナにて開催する。

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本イベントは、草野マサムネがパーソナリティをつとめるレギュラーラジオ番組『SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記』（TOKYO FMほか）のコンセプトから生まれた、スピッツ初の海外アーティスト招聘イベントとなる。

出演者は、スコットランド グラスゴー出身のギターポップバンド Teenage Fanclub、1990年代のUKシューゲイザーを代表するバンド Ride、日本からは羊文学、スピッツの全4組が決定している。

イベントの構想には、スピッツ初の大規模展覧会として開催された『SPITZ, NOW! ～ロック大陸の物語展～』の最後のエリア“未来へ”からも着想を得ている。“未来のスピッツへの希望やメッセージ”を書いてもらうために、この展覧会の最後に設けられていた同エリアで、「スピッツとコラボしてほしいバンド・アーティストは？」という質問がスピッツメンバーから投げかけられており、実際に集まったファンからの声も参考にしながら、番組スタッフや関係者との協議の末に、今回出演する3組のバンドが決定した。

また、スピッツは自身のパフォーマンス後に客席へと移動し、3バンドの演奏を会場内で最後まで観客と一緒に楽しむという。

チケットは、本日4月25日23時よりWOWOW WEB会員先行とTOKYO FM先行受付がスタートする。

・スピッツ 草野マサムネ コメント（ラジオ番組『SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記』の本人コメントから抜粋）

海外のバンドにオファーするのは、たぶん（スピッツとしては）初めてなので、それだけでもスピッツにとって、かなり画期的なことなのですけれども、さらに今回、スピッツの出番が終わったら、他の3バンドを客席からみんなと一緒に観ようと思っています。みんなと一緒にスピッツもライブを楽しもうという、ロック大陸の旅をみんなと一緒に漫遊したい！という企画です。あなたと一緒にリアルなロック大陸の旅へ！スピッツと一緒にぜひ漫遊してください。

（文＝リアルサウンド編集部）