[4.25 プレミアリーグ第34節](アンフィールド)

※23:00開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 28 フレディ・ウッドマン

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 17 カーティス・ジョーンズ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 18 コーディ・ガクポ

FW 9 アレクサンデル・イサク

控え

GK 41 アールミン・ペーチ

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

MF 42 トレイ・ナイオニ

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 73 リオ・ングモハ

FW 79 W. Wright

監督

アルネ・スロット

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 23 ジェイディー・カンボ

DF 26 クリス・リチャーズ

MF 2 ダニエル・ムニョス

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 7 イスマイラ・サール

MF 11 ブレナン・ジョンソン

MF 18 鎌田大地

MF 20 アダム・ウォートン

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 44 ワルテル・ベニテス

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 24 ボルナ・ソサ

DF 34 チャディ・リアド

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 10 ジェレミ・ピノ

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 55 ジャスティン・デベニー

FW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

監督

オリバー・グラスナー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります