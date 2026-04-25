実は「外国生まれ」と知って驚いた芸能人ランキング！ 2位「木村佳乃」を抑えた1位は？
見た目や話し方からは想像しにくいものの、実は海外で生まれている芸能人もいます。意外なバックグラウンドに注目です。
All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は外国生まれと知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、俳優の木村佳乃さんです。3歳までロンドン、中学時代はニューヨークで過ごした帰国子女。2019年公開の映画『記憶にございません』では、アメリカ初の日系女性大統領役を演じ、流ちょうな英語を披露しています。
現在も数多くのドラマや映画に出演するほか、3月27日公開のシリーズ最新作『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』の主題歌を担当。劇場版初となるミュージカル要素を取り入れた本作に、のびやかな歌声が華を添えています。
回答者からは「日本人らしい顔出しをされていて大人しいイメージが強く、外国人のようにガツガツしているイメージがないため」（30代女性／青森県）、「上品で落ち着いた日本的なイメージが強いため、海外生まれという点にギャップを感じて驚きました」（30代女性／愛知県）、「木村さんイギリスなんだ…素敵すぎる」（40代女性／長崎県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、俳優の門脇麦さんです。父親の仕事の関係で、5歳までアメリカ・ニューヨークで過ごしています。2011年に芸能界デビューすると、2014年公開の映画『愛の渦』で見せた体当たりの演技が高評価され、新人賞を多数受賞しました。
最近では、ドラマ『リバーサルオーケストラ』（日本テレビ系／2023年）や『厨房のありす』（日本テレビ系／2024年）など、話題作の主演を務めています。また、3月13日公開の映画『パリに咲くエトワール』では声優に挑戦。バレエがテーマのため、自身のバレエ経験を生かしながらアフレコに臨んだそうです。
回答コメントでは「沖縄の方だと思っていたのでびっくり」（40代男性／神奈川県）、「純粋な日本人の印象があるから」（30代女性／静岡県）、「日本っぽい感覚が強い感じなので」（50代男性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は外国生まれと知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：木村佳乃／76票
2位にランクインしたのは、俳優の木村佳乃さんです。3歳までロンドン、中学時代はニューヨークで過ごした帰国子女。2019年公開の映画『記憶にございません』では、アメリカ初の日系女性大統領役を演じ、流ちょうな英語を披露しています。
回答者からは「日本人らしい顔出しをされていて大人しいイメージが強く、外国人のようにガツガツしているイメージがないため」（30代女性／青森県）、「上品で落ち着いた日本的なイメージが強いため、海外生まれという点にギャップを感じて驚きました」（30代女性／愛知県）、「木村さんイギリスなんだ…素敵すぎる」（40代女性／長崎県）といったコメントが寄せられています。
1位：門脇麦／99票
1位にランクインしたのは、俳優の門脇麦さんです。父親の仕事の関係で、5歳までアメリカ・ニューヨークで過ごしています。2011年に芸能界デビューすると、2014年公開の映画『愛の渦』で見せた体当たりの演技が高評価され、新人賞を多数受賞しました。
最近では、ドラマ『リバーサルオーケストラ』（日本テレビ系／2023年）や『厨房のありす』（日本テレビ系／2024年）など、話題作の主演を務めています。また、3月13日公開の映画『パリに咲くエトワール』では声優に挑戦。バレエがテーマのため、自身のバレエ経験を生かしながらアフレコに臨んだそうです。
回答コメントでは「沖縄の方だと思っていたのでびっくり」（40代男性／神奈川県）、「純粋な日本人の印象があるから」（30代女性／静岡県）、「日本っぽい感覚が強い感じなので」（50代男性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)