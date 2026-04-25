8人組アイドルグループ・Toi Toi Toiのさくらももが、4月23日公開の『佐久間宣行のNOBROCK TV』に出演し、インタビュードッキリに挑んだ。

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さくらももは、アソビシステム所属の8人組アイドルグループ・Toi Toi Toiのピンク担当。今回の企画は、番組で即興大喜利が話題となっているアイドルグループ・ドラマチックレコードの新居歩美が仕掛け人を務める「どんなインタビューでも大喜利で答えちゃうドッキリ」。何も知らないアイドル2人と新居が雑誌のインタビューを受け、新居がすべて大喜利で答える内容となっている。ドッキリのターゲットとなったのは、Toi Toi Toiのさくらももと、アイドルグループ・Peel the Appleの岸上いお。

雑誌『Pen』のインタビューという設定で、偽インタビュアーを務めるお笑いコンビ・かが屋の賀屋壮也が「アイドルになったきっかけ」と質問。さくらは「オーディションがきっかけ」、岸上は「ももクロにハマってから」と答えるも賀屋は軽く受け流し、新居の「アキネイターに載りたくて」という大喜利的な回答には会話が盛り上がる。

途中から新居が先に答え、2人が試されるターンに突入。順番的にオチとなるさくらは、空回りする回答に自信を喪失。賀屋が席を外すと、新居は「一番天真爛漫で何言っても大丈夫」とさくらにアドバイス。再開後も上手くできない2人のため、新居は3人での話し合いを提案し、「ワード強いこと言ってもイヤな感じにならない」と背中を押す。さくらは「育ちが悪くて」と開き直り、使えるワードについて新居に相談する場面も。さくらは「競争社会の中でアドバイスくれてありがとう」と新居に感謝を述べた。

インタビュー再開後、「落ち込んだ時に聴く一曲」の質問にさくらは率先して手を挙げ、「湘南乃風さんの黄金魂」と回答。「若旦那さんの重低音」と説明する姿に、モニタリングしていた佐久間宣行は「さくらさん治安悪いですよ、さすがダークアイドル出身」と笑った。さらに「アイドルとしての夢」を問われたさくらは「前澤社長と結婚してZOZOTOWNを買収します」と即答するなど、“治安の悪い”キャラクターが企画内で成長していく様子が映し出されている。

ニセ編集長が登場し一連の流れが明かされると、最後は賀屋が怒られドッキリインタビューは終了。佐久間がドッキリだと明かすと、さくらと岸上は号泣した。さくらは「すごい怖くて…（岸上が）可哀想で、まだ21歳、アイドル辞めないでね」と岸上を励まし、新居も仕掛け人だったと聞いて悲鳴を上げる場面で動画は幕を閉じている。

コメント欄には「人間性が魅力的すぎる」「根がいい子過ぎる」などの声が寄せられている。

（文=本 手）