ハンモックでリラックスしている「ウラ」ちゃん。ですが、なにやら使い方が個性的すぎるそうで……

「どういうカッコ？ 首が痛くならないの？」「どうなったらこんなポーズになるのか？！」とコメント欄も疑問でいっぱい。

果たしてウラちゃんのハンモックの使い方とは？

【動画：ハンモックの使い方が『個性的すぎるネコ』…とんでもない体勢】

体の向き、どうなってるの？

YouTubeチャンネル『猫日是好日』にアップされたのは、ウラちゃんの個性的すぎるハンモックの使い方。

ある日のウラちゃん。ケージの中でハンモックに寝てリラックスしていたといいます。でも、その様子がなんだか面白いのだとか。

ハンモックに寝転がるウラちゃんですが、なぜか上半身を大きくハンモックから出していたそう。そして、ハンモックの近くにある台の上に頭を逆さまに置いていたとか。頭いたくなっちゃうよー。

さらにハンモックの中にいる下半身を見てみると、肉球が天井の方を向いたり、真横を向いたりしていて、一体どういう格好になっているのかわかりません。

さらにシッポが顔の前にブラリ。

この謎の体勢、本当にリラックスできているのか心配になります。

正しいハンモックの使い方

飼い主さんによると、正しくハンモックを使っていることもあるのだそう。

ハンモックの布の中にすっぽり収まって、手足シッポの力も抜けている体勢。うん、これはリラックスできていそう。

仰向けに寝てしっぽだけハンモックの外に垂れている状態のこともあるのだとか。良い感じに力が抜けているように見えます。

ウラちゃん、ハンモック上手に使えるのに！

やっぱり変な寝方がお気に入り

でも、ウラちゃんはやっぱり謎の体勢がお気に入りなのだとか。笑わせにきているのか？ と飼い主さんも疑問に思っていたそう。

じっと見ていると、バイバイするようにシッポをブンブンと振り出したというウラちゃん。しかもなぜか真顔なのだそう。

これは、やっぱり笑わせに来てるとしか思えない。

飼い主さんが肉球やハンモックをポンポンすると、ハンモックに入った中途半端な格好のままでかわいらしくポーズ。

思わず「あんたにゃ負けるわ」と言ってしまったという飼い主さん。筆者もその意見に賛成です。

コメントでも「これは誰も勝てない……」「まったく敵いませんね」「ウラちゃん、もしかして人を笑わせるツボ心得てたりして」など、ウラちゃんに完敗する人がたくさんいました。

YouTubeチャンネル『猫日是好日』では、ウラちゃんとコズミちゃんの2匹の猫と、犬のイッヌくんの日常が見られますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫日是好日」さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。