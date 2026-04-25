プロ雀士でタレントの岡田紗佳（32）が、“衝撃的”なポーズで撮影に臨むメイキングショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】岡田紗佳の水着姿＆「ジョジョみたい」な衝撃的な姿

身長170cm、バスト85、ウエスト58、ヒップ83という抜群のスタイルから“役満ボディー”として親しまれている岡田。

これまで自身のSNSで、左右非対称の寝癖がついた髪形や、始球式の裏側を撮影したという美脚ショット、メイク中の様子など、ありのままの姿を発信してきた。

セクシーな衣装姿で“衝撃的”なポーズ

2026年4月24日の投稿では、「『もっと反って！』『脚を顔の横に持ってきて！』『激しく回りながらダンスして！』ピラティスで体幹と柔軟性鍛えてて良かったと、心から思った撮影だった、次の日普通に筋肉痛になった」と明かし、胸元あらわな衣装姿で“衝撃的”なポーズを決めるメイキングショットを公開。

続けて、「ちなみにみんな1枚目ヤバいってなってるけど、実際は1枚目が1番楽で、3枚目が1番きつい」と明かしている。

この投稿にファンからは、「どうなってるんだ」「これは確実に芸術」「ジョジョにしか見えない」「実に美しいです」「柔軟性に驚愕しました」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）