新体制初陣で４連勝！ 磐田がＧ・シルバの２戦連発弾で岐阜に１−０勝利。新指揮官は「いろいろ改善していかなければいけない」と慢心なし

新体制初陣で４連勝！ 磐田がＧ・シルバの２戦連発弾で岐阜に１−０勝利。新指揮官は「いろいろ改善していかなければいけない」と慢心なし