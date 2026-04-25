新体制初陣で４連勝！ 磐田がＧ・シルバの２戦連発弾で岐阜に１−０勝利。新指揮官は「いろいろ改善していかなければいけない」と慢心なし
新体制の初陣で白星を掴んだ。
４月22日に、志垣良監督の契約解除と三浦文丈新監督の就任を発表したジュビロ磐田は、同25日にJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-B第12節でFC岐阜とホームで対戦。35分にグスタボ・シルバの２戦連発弾で先制し、この１点を守り抜き、１−０で勝利した。
試合後のフラッシュインタビューで、三浦監督は「選手がこのシチュエーションのなか、絶対に負けないと、すごく強い気持ちを出してくれた。それがこういう結果につながったと思います」と振り返る。
この日は「磐田デーwithヤマハ発動機」で、磐田市の小学生一斉観戦事業を実施。熱心に応援してくれた子どもたちに勝利を届けることができた。
チームはこれで、PK戦勝利の１試合を含め、４連勝を達成。新指揮官は「内容のところはまだまだ、いろいろ改善していかなければいけないと思っている。一喜一憂しないで、次の準備、山雅さんなんで、しっかり準備したい」と力をこめた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
４月22日に、志垣良監督の契約解除と三浦文丈新監督の就任を発表したジュビロ磐田は、同25日にJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-B第12節でFC岐阜とホームで対戦。35分にグスタボ・シルバの２戦連発弾で先制し、この１点を守り抜き、１−０で勝利した。
試合後のフラッシュインタビューで、三浦監督は「選手がこのシチュエーションのなか、絶対に負けないと、すごく強い気持ちを出してくれた。それがこういう結果につながったと思います」と振り返る。
この日は「磐田デーwithヤマハ発動機」で、磐田市の小学生一斉観戦事業を実施。熱心に応援してくれた子どもたちに勝利を届けることができた。
チームはこれで、PK戦勝利の１試合を含め、４連勝を達成。新指揮官は「内容のところはまだまだ、いろいろ改善していかなければいけないと思っている。一喜一憂しないで、次の準備、山雅さんなんで、しっかり準備したい」と力をこめた。
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