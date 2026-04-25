女性アイドルグループ「Juice＝Juice」が、24日深夜放送の日本テレビ系「バズリズム02」（金曜深夜0・59）にゲスト出演し、工藤由愛（ゆめ、21）が熱愛趣味をMCのバカリズムにいじり倒される場面があった。

グループは13年にデビュー。メンバーの加入、卒業を繰り返しながら現在は11人で活動している。昨年10月にリリースされた両A面シングル曲「盛れ！ミ・アモーレ」が、SNSでロングヒット。SNSでの総再生回数は5億回を超え、鈴木愛理や「CUTIE STREET」、さらに「超特急」のメンバーも“踊ってみた”動画を配信するなど、一大ムーブメントが起きている。

番組では、11人がそれぞれSNSの自撮り動画を披露し、自己PRした。19年加入の工藤は、とにかく「タコを見るのも食べるのも大好き」とアピール。「タコ食べたい」と書かれたTシャツ姿で、水族館に行く時のバッグを「タコタコしくカスタマイズ」する動画が、スタジオで紹介された。ほか、江端妃咲はマカロン作り、最年少14歳の林仁愛（にいな）はミニチュアトイのコレクションを披露した。

この中で、バカリズムが食いついたのが、ミニチュアだった。「林さんのミニチュアトイ、いろんな人の趣味とかを見てきたけど、初めて“俺もやりたい”と思った。これめっちゃ楽しそう」。満面の笑みで喜ぶ林に、バカリズムは「キッチン以外に何があるの？」「いい趣味だなあ〜。俺、今日これだけでいいわ」と断言。メンバーから「え〜！？」と悲鳴が上がった。

さらにバカリズムは、「タコグッズなんて、どうだっていいわ！何だ？タコって」とバッサリ。工藤は「嫌だぁ〜！」と首をブンブン振り、受け入れられない様子だった。

続いてバカリズムは、工藤のキャラクターにもロックオンした。「タコは本当に昔から好きなんですか？この仕事が始まって、何か1個キャラ（作りのために）…。事務所のマネジャーさんが、“お前、タコか何かねえのかよ？”って（言われたんじゃないか）」。“ビジネス”タコ好きを疑われた。

工藤は「小学校5年生の時から（好き）」と返答。当時集めたグッズをスタジオで披露しようとしたが、バカリズムは「別に出さないで大丈夫です」と笑わせた。

工藤はいじりにも負けず、「蛸」と漢字で書かれたTシャツなども披露した。これにはバカリズムは「ダサッ！」と一言。タコのオルゴールからは、なぜかタコと無関係ないきものがかりの「ブルーバード」が流れ、「関係ねえじゃん」と冷たく言い放った。最後に「ホント、放送できないのが申し訳ない」と、放送でのカットをちらつかせると、工藤は大切なグッズを抱えながら目を見開いていた。