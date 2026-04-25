ハムスターみたいになってしまったパグの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で65万4000回再生を突破し、「絶対使い方違う(笑)」「運動会でこういうことしたなぁ」「前世ハムスター？ｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬のために『折り畳みサークル』を導入した結果…思っていたのと違う『衝撃的な使い方』】

折り畳みサークルを購入したら…

TikTokアカウント「luna_star_yutan」の投稿主さんは、愛犬のパグの可愛い姿をたびたび紹介しています。この日、投稿主さんは、愛犬のために新しいサークルを購入したそうです。テントのように小さく折り畳める、ナイロン製のサークルでした。

早速、愛犬を入れてみたという投稿主さん。しかし、愛犬は、柔らかな素材のサークルを「サークル」と認識しなかったようです。中で大きく暴れた結果、サークルが立ち上がり…。そのまま、回転するように前方へと進んでいったのでした。

追いかけてくる姿に爆笑♪

見事に一回転したことで、折り畳みサークルの知られざる楽しみ方を知ったパグさん。再びサークルを中から押し倒し、前へ前へと移動したといいます。まるでハムスターの回し車のような動き方に、投稿主さんも思わず笑ってしまったとか。サークルの網目がこちらを向くたび、チラチラ覗く誇らしげな表情がたまらない…。

そのままサークルごと投稿主さんに突っこんだものの、勢いは止まることを知りません。衝突することも構わず、グルグルと回転し続けていたそう…。すっかり楽しくなってしまった愛犬に、逃げるしかない投稿主さんなのでした♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「ある意味お利口さん」「サークルの意味なくて草」「諦めない精神が素敵です！」などたくさんの反響がありました。本来の使い方ではないものの、ちょうどいい遊び場になったのではないでしょうか！

子犬のころからわんぱく！

投稿主さんによると、愛犬は小さいころから非常にわんぱくな性格なのだとか。チョコンと座ったり、スヤスヤ寝ている姿は可愛いものの、おもちゃには目がありません。

いくつかのぬいぐるみをお気に入りにしており、一人遊びはもちろん、「投げて！」と誘ってくることもあるといいます。無邪気で元気いっぱいなわんこの姿に、投稿主さんも日々癒されていることでしょうね。

TikTokアカウント「luna_star_yutan」には、わんこの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「luna_star_yutan」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。