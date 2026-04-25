『名探偵プリキュア！』第13話「名探偵VS怪盗」、マコトジュエルとポチタンを守れ！
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第13話「名探偵VS怪盗」が、あす4月26日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ついにウソノワールがやってきた!? 第13話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
■第12話「キュアアルカナ・シャドウの秘密」あらすじ
商店街のファミレスで、5歳の男の子・れいじが大切にしていたロボットの人形がなくなったと聞き、人形を探すあんな（声：千賀）とみくる（声：本渡）。ふたりが謎を解くと、人形を盗んだ犯人はなんと変装していたニジーだった。正体をあらわしたニジーは、人形を抱えてすぐに店の外へ逃げ出してしまう。
ニジーを追って商店街に駆け出すあんなたち。ニジーがロボットの人形をハンニンダーに変えると、あんなとみくるも名探偵プリキュアに変身して立ち向かうが、そこにるるか（声：東山奈央）がマシュタンとやってくる。マシュタンから「ウソノワールが向かっている」と聞き、「世界が壊れてしまうかも」と焦るニジー。るるかも同意し、キュアアルカナ・シャドウへと変身して、キュアアンサーとキュアミスティックを追い詰める。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
【動画】ついにウソノワールがやってきた!? 第13話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
商店街のファミレスで、5歳の男の子・れいじが大切にしていたロボットの人形がなくなったと聞き、人形を探すあんな（声：千賀）とみくる（声：本渡）。ふたりが謎を解くと、人形を盗んだ犯人はなんと変装していたニジーだった。正体をあらわしたニジーは、人形を抱えてすぐに店の外へ逃げ出してしまう。
ニジーを追って商店街に駆け出すあんなたち。ニジーがロボットの人形をハンニンダーに変えると、あんなとみくるも名探偵プリキュアに変身して立ち向かうが、そこにるるか（声：東山奈央）がマシュタンとやってくる。マシュタンから「ウソノワールが向かっている」と聞き、「世界が壊れてしまうかも」と焦るニジー。るるかも同意し、キュアアルカナ・シャドウへと変身して、キュアアンサーとキュアミスティックを追い詰める。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。