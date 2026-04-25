¡Ú£Í¥ê¡¼¥°¡Û¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ØÀµÇ°¾ì¡ªKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤ÈÁ°¸¶ÍºÂçà¸ÀÍÕ¤Î¥Á¥«¥éá
¡ÖZOZOTOWN¡¡M¥ê¡¼¥°2025¡¼26¡×¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤¬²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬£Ë£Ï£Î£Á£Í£ÉËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤À¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó£²°ÌÄÌ²á¤Ê¤¬¤é¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç»Ä¤ê¤Ï£´»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Öº£¤³¤½Áí¿ã¤ÎÎÏ¤ò¡ª¡×¡ÖÅ·¹ñ¤«¤éÇ®¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦¥¨¡¼¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»î¹çÁ°¤Î¤¢¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿¥È¥Ã¥×¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÂìÂôÏÂÅµ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë£Ë£Ï£Î£Á£Í£ÉËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤Ï¡¢ÉÔÆ°¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëàËâ²¦áº´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇ¹â¥¹¥³¥¢¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¹âµÜ¤Þ¤ê¡¢È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ë°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¤Î£´¿Í¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤ÎÁÏÀßÅö½é¤«¤é¡¢³ÆÁª¼ê¤¬»ý¤Á²ó¤ê¤Ç»î¹çÁ°¤Ë¡ÖËÜÆü¤ÎºîÀï¡ª¡ª¡×¤ò¸ø¼°£Ø¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤¬¤Ê¤é¤ï¤·¤À¡£ºîÀï¤¬Áê¼ê¤ËÏ³¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°ì¸«ÉÔÍø¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¾¶á¤Î»î¹ç¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ä¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¸ÀÍÕÅù¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â±þ±ç¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¥¹¥í¡¼¥¬¥óÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤¯¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤·¤ÆÀº¿ÀÅª»ÙÃì¡¢ºòÇ¯£±£°·î£±£²Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿àÁí¿ãá¤³¤ÈÁ°¸¶ÍºÂç¡ÊµýÇ¯£¶£¸¡Ë¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿Æü¤Ï¡¢Ç®¤¤¥É¥é¥Þ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°¸¶¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Íâ£±£°·î£±£³Æü¤Î»î¹ç¡£ÂìÂô´ÆÆÄ¤¬¿å¤Î¤è¤¦¤ËÀ¡¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È·Ç¤²¤¿¡ÖÇ¡¿å¡Ê¤¸¤ç¤¹¤¤¡Ë¡×¤Ï¡¢Á°¸¶¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¡£½Ð¾ìÁª¼êÁ´°÷¤¬ÁÓ¾Ï¤ò¤Ä¤±¤ÆÀï¤Ã¤¿£±£°·î£±£¶Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢Ëã¿ý¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤¿Á°¸¶¤¬¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¶ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÖËã¿ý¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤òËÜÆü¤ÎºîÀï¤È¤·¡¢Âè£±»î¹ç¤Çº´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡¢Âè£²»î¹ç¤Ë¤Ï¹âµÜ¤Þ¤ê¤¬½Ð¾ì¤·Æ±ÆüÏ¢¾¡¡£¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÁ°¸¶¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¡Íø¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´º¹Ô¤·¡¢¤½¤ÎÍ¦»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎËã¿ý¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÁ°¸¶¤Èº´¡¹ÌÚ¤Î¶¦ÃøËÜ¡ØËã¿ý¤ËÀ¸¤¤ë¡Ù¡Ê£Á£Ò£Ô¡¡£Î£Å£Ø£Ô¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é°¦ÆÉ½ñ¤¬¹ñ¸ì¼Åµ¤À¤Ã¤¿¤Û¤É¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿Á°¸¶¤Ï¡¢¡Ö¤¤Á¤ó¤È¥¢¥¬¤Ã¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÊü½Æ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂÐ¶É¤Ë¤Î¤¾¤à¾å¤Ç¸Ê¤òÎ§¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò¿ôÂ¿¤¯°ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ëã¿ý¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥²¡¼¥à¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Á°¸¶¤Îà¸ÀÍÕ¤Î¥Á¥«¥éá¤Ï³Î¼Â¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°¸¶¤¬ÉÂ¤ò²¡¤·¤Æ±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿»þ¤ÎËÜÆü¤ÎºîÀï¡Öº£Ç¯¤³¤½¥·¥ã¡¼¥ì¤ò²æÅù¤Ë¡½¡½¡×¤ò¸ÀÎî¤Ë¤¹¤Ù¤¯¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¡¢º£¤³¤½à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼á¤ÎÎÏ¤ò½¸·ë¤µ¤»¤ë»þ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ»Ä¤ê£´»î¹ç¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤«¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£