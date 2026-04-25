「今日好き」りんか、美脚際立つ雨の日コーデに反響「脚長すぎ」「二度見した」と反響
【モデルプレス＝2026/04/25】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが4月23日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のボトムスを身に着けたコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」“日本一イケメン高校生”の恋人「脚長すぎ」ファン二度見の美脚際立つ雨の日コーデ
りんかは「レイニーの日りんか氏 すごーーーくたのしみわくわっくわくな打ち合わせしてきたよ」とつづり、複数枚の写真を公開。ブラックに統一されており、パーカーにミニ丈のボトムス、スタッズのついたハードなショートブーツというコーディネートで美しい脚がのぞいている。また「見てースマホケースつくった 愛犬のみそ」とスマホケースも紹介している。
この投稿に、ファンからは「脚に目がいっちゃう」「かっこいい」「ハードな感じも似合う」「雨の日も手を抜かないお洒落」「脚長すぎ」「二度見した」「スタイル良すぎる」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」“日本一イケメン高校生”の恋人「脚長すぎ」ファン二度見の美脚際立つ雨の日コーデ
◆りんか、美脚際立つ雨の日コーデ公開
りんかは「レイニーの日りんか氏 すごーーーくたのしみわくわっくわくな打ち合わせしてきたよ」とつづり、複数枚の写真を公開。ブラックに統一されており、パーカーにミニ丈のボトムス、スタッズのついたハードなショートブーツというコーディネートで美しい脚がのぞいている。また「見てースマホケースつくった 愛犬のみそ」とスマホケースも紹介している。
◆りんかの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚に目がいっちゃう」「かっこいい」「ハードな感じも似合う」「雨の日も手を抜かないお洒落」「脚長すぎ」「二度見した」「スタイル良すぎる」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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