「毒親」という言葉が社会に浸透し、親との関係に苦しむ人々の声が可視化されるようになった。しかし、その苦しみは親と距離を置くだけでは解決しないこともある。「親を許すべきなのか否か」という葛藤だ。「ABEMA Prime」では、虐待や過干渉を経験した当事者や精神科医を招き、議論が行われた。世の中に根強く残る「親を大切にすべき」という規範と、個人の心の回復の間で、私たちはどう折り合いをつければよいのか考えた。

【映像】毒親に悩むさやかさん（母との様子）

■毒親に育てられた子どもたちの今

50歳のさやかさんは、幼少期に母から厳しい言葉を浴びせられて育った。「母は私が小さいころからとにかく毎日機嫌が悪くて、褒められたこともなかったし、いわゆる『毒親』だった。母に言われた傷ついた言葉が『お母さん、子どもが嫌いで、産んだら好きになれるかと思ったけど、産んでも好きになれなかった』と」。

風邪を引いた際、隣で寝ていた母から「うるさい」と叱られたことから「自分で口に掛け布団を詰め込むようにして咳を我慢した。自分で思い出してもかわいそうだった」と振り返る。

父の看取りをきっかけに、母と過ごす時間が増えた。その際「今の今までお母さんに嫌われていると思って生きてきたと言った」ところ、母は「本当に申し訳ないことをした」と泣いて謝罪してきたという。

そんな母との過去を塗り替え、許せる材料を見つけようと2人で旅行に出掛けた。旅先で無邪気に楽しむ母の姿を目の当たりにし、さやかさんの心には別の感情が芽生えた。「私のことを否定し続けて生きてきた母が、今こんなに楽しそうにしていると思うと、かわいそうな言い方ですが、気持ち悪いと思ってしまった」と、許したいという願いとは裏腹の、生理的な拒絶反応ともいえる違和感を吐露した。

ブルちゃんさん（36）は、幼少期から暴力を受けてきた。父親からは、幼稚園児の頃に足し算ができないという理由で「湯船に頭を沈められた」ことがあり、電気の消し忘れで2〜3時間も正座を強いられた。母親からは逆らうと無視され、「あんたは打たれ弱いから子どもは産めない」と言われ続けた。

その結果、自身の成長にも影響があったとし「判断基準が他人軸になっている。誰からどう思われるかという基準で、自分の行動を選んでいたり、自分が何を考えているかわからないことがすごく多い」と振り返る。後に実家を出て、小学校の教員として多くの保護者と関わると「いろいろな保護者の方の考え方に出会ったことで、『あれ？うちの親って…』と気づくようになった」と、両親が毒親であったと考えるようになった。

そんな彼女が親を許せるようになったのは、結婚して「心の安全基地」ができたことや、自分の心を見つめ直したことがきっかけだった。「育ちは変えられないけれど、生き方は変えられることに親元を出て気づけた」と語り、「私自身、主体的に許そうと思ってきたわけではなく、結果的に許したというのが近い。すごく心が穏やかに過ごせるようになった」と語った。

■親のことを「許さなくてもいい」と精神科医

親との向き合い方について、EXIT・りんたろー。は「親に対する期待が大きすぎる。『親は完成されたすごいもの』みたいなイメージがあるが、実は一人の人間ですごく未熟な部分も多い」と指摘する。親自身も「子育てという新たなイベントに翻弄されている」一人の人間であると認識し、過度な幻想を捨てる必要性を説いた。

また相方の兼近大樹は「（親との関係が）なんとかなった人が『親を許せ』と言ってしまうのは危うい」と警鐘を鳴らす。「その人にしたら大丈夫ではないことがある。『許す・許さない』を決めるのは自分。楽な方を選ぶのが一番」と、当事者の主体性を最優先すべきだとした。

精神科医の水島広子氏は、「親を『許すべき』という考え方が、一番自分を苦しめる」と断言する。水島氏は、社会にある「親を大切にすべき」という風潮を「社会の目に縛られているだけ」と、「許せない自分を許す」という段階からスタートすべきだと説く。

提唱するのは、ありのままの自分を肯定する「ゆるし」だ。「自分が傷物になったり欠けたりしているわけではないという認識を持って生きていく」ことこそが重要であり、親を許すかどうかは二の次であるという。

また、自身が毒親であったと気づいた際、取るべき行動としては「とにかく何にもコメントしないで、アドバイスも何もしないで、子どもの話を聞くこと」が、親側にできる数少ない償いであると語っていた。

（『ABEMA Prime』より）

