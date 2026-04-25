今週の日経平均株価は、AI・半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前週末比1240円高の5万9716円と3週続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は37社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、27年3月期営業益予想25％増で20円増配を見込むニッポン高度紙工業 <3891> [東証Ｓ]、インテルがガイダンス好感で時間外大幅高となったことで連れ高となったイビデン <4062> [東証Ｐ]、中国市場などで想定上回り26年3月期業績は計画上振れで着地したツガミ <6101> [東証Ｐ]、ゴールドマン・サックス証券が目標株価を3500円→4000円に引き上げたアンリツ <6754> [東証Ｐ]、積層セラミックコンデンサー(ＭＬＣＣ)を手掛ける村田製作所 <6981> [東証Ｐ]、第1四半期業績はコンセンサス大幅上振れとなったキヤノンマーケティングジャパン <8060> [東証Ｐ]など。また、フジクラ <5803> [東証Ｐ]、サムコ <6387> [東証Ｐ]など21社は先週に続き上場来高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧



● パルプ・紙――――――――― 1銘柄



<3891> 高度紙 [東証Ｓ]



● 化学―――――――――――― 2銘柄



<4004> レゾナック [東証Ｐ]

<4971> メック [東証Ｐ]



● ガラス土石製品――――――― 3銘柄



<5333> ＮＧＫ [東証Ｐ]

<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]

<5344> ＭＡＲＵＷＡ [東証Ｐ]



● 非鉄金属―――――――――― 1銘柄



<5803> フジクラ [東証Ｐ]



● 金属製品―――――――――― 2銘柄



<3445> ＲＳテクノ [東証Ｐ]

<3449> テクノフレ [東証Ｓ]



● 機械―――――――――――― 5銘柄



<6101> ツガミ [東証Ｐ]

<6136> ＯＳＧ [東証Ｐ]

<6327> 北川精機 [東証Ｓ]

<6387> サムコ [東証Ｐ]

<6492> 岡野バ [東証Ｓ]



● 電気機器―――――――――― 15銘柄



<3105> 日清紡ＨＤ [東証Ｐ]

<4062> イビデン [東証Ｐ]

<6503> 三菱電 [東証Ｐ]

<6516> 山洋電 [東証Ｐ]

<6653> 正興電 [東証Ｐ]

<6754> アンリツ [東証Ｐ]

<6762> ＴＤＫ [東証Ｐ]

<6777> ｓａｎｔｅｃ [東証Ｓ]

<6800> ヨコオ [東証Ｐ]

<6857> アドテスト [東証Ｐ]

<6890> フェローテク [東証Ｓ]

<6920> レーザーテク [東証Ｐ]

<6941> 山一電機 [東証Ｐ]

<6961> エンプラス [東証Ｐ]

<6981> 村田製 [東証Ｐ]



● 輸送用機器――――――――― 1銘柄



<7220> 武蔵精密 [東証Ｐ]



● 倉庫運輸関連―――――――― 1銘柄



<9319> 中央倉 [東証Ｐ]



● 情報・通信業―――――――― 2銘柄



<9408> ＢＳＮＨＤ [東証Ｓ]

<9412> スカＪＳＡＴ [東証Ｐ]



● 卸売業――――――――――― 1銘柄



<8060> キヤノンＭＪ [東証Ｐ]



● 銀行業――――――――――― 1銘柄



<7384> プロクレＨＤ [東証Ｐ]



● 不動産業―――――――――― 1銘柄



<5532> リアルゲイト [東証Ｇ]



● サービス業――――――――― 1銘柄



<4691> ワシントンＨ [東証Ｓ]



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