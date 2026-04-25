日本は狭すぎた…今田美桜が見すえる「韓国進出」と「ハリウッド女優化計画」、関係者が明かす《規格外な舞台裏》

今田美桜が新「CM女王」に！

ドラマ、映画、広告と、日本のエンタメ界のトップを現在もひた走り続けているのが女優の今田美桜（29歳）だ。昨年度はビデオリサーチが発表した年間CM露出秒数で堂々の1位に輝き、名実ともにCM女王の座へと登り詰めた。

「いまやどの企業も使いたがる女優です。ドラマや映画や広告などのキャスティング会議でいの一番に名前が挙がるのが今田なんです」（民放キー局編成マン）

ところがそんな今田に突如、降り掛かったのが芸能界の悪しき商習慣だった。昨年10月頃、所属事務所「コンテンツ・スリー」と業界大手のケイダッシュグループの要となる「田辺音楽出版」との間で約3億円にのぼる報酬未払い訴訟が報じられた。

「今田がまだ、新人時代に交わした業務提携契約だったそうです。なんでもCM収益の3割という取り決めがなされておりその支払いを求められたんです。今田がブレイクし過ぎたことが火種の発端だった」（芸能プロ関係者）

通常、この種の金銭トラブルは、クリーンなイメージを重視するナショナルクライアントが最も毛嫌いする案件だ。売れっ子の今田とて例外ではない。この裁判の影響で一時は干されるかと思いきや、いざ蓋を開けてみれば、今田の快進撃が止まることはなかったのだ。

「広告主であるクライアントが、『事務所間の泥仕合であり今田は関係ない』という判断をしたからです。とはいっても通常だと敬遠されるのが常なのですが…今田の場合は持っている圧倒的な集客力と好感度がこの訴訟リスクを上回った格好です。NHKの朝ドラ『あんぱん』でヒロインを務め、そして紅白歌合戦の司会をまっとうしたことで国民的女優という地位を得た。その影響力はスキャンダルをも吹き飛ばしたんです」（広告代理店幹部）

次なる目標は「ハリウッド進出」

現在、所属するコンテンツ・スリーには、新たなCMオファーが引きも切らずに寄せられているという。そんな今田が国内の「CM女王」というポジション安住することなく新たな目標と定めたのが日本を飛び越えたグローバル市場だ。その試金石となるのが、今年10月に配信される日韓共同制作ドラマ『メリーベリーラブ』（仮）。韓国の至宝とも呼ばれるトップ俳優チ・チャンウクを相手役に迎え、ディズニープラスを通じて全世界へ同時配信される。さらに同時期には日本テレビの土曜ドラマ枠で放送されるのだ。

「今田はこのプロジェクトに並々ならぬ覚悟で臨んでいます。語学の才能があるのか、数ヵ月で最低限の韓国語を理解できるようになった。すでに韓国内では単なる『日本の人気女優のゲスト』ではない。韓国ドラマ特有の過酷な撮影スケジュールもこなしている。メソッドや、グローバル基準の演出に正面からぶつかり、世界に通用する演技者としての証明を狙っています」

今回、今田が挑む『メリーベリーラブ』（仮）において、まず特筆すべきは制作スタッフの布陣だ。本作を手掛けるのは「第4次韓流ブーム」の火付け役となったドラマ『愛の不時着』や社会現象を巻き起こした『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』を世に送り出したアジア最大級のドラマ制作会社「スタジオドラゴン」を配下に持つCJ ENMグループ。数多くのヒットドラマを世界に送り出している。

「CJ ENMグループはスーパーヒットメーカーとして脚本家や監督など、200名を超えるトップクリエイターを常に擁している。しかも、一作品に投じられる制作費は最低でも一本当たり10億円以上。スケールによっては数百億円規模になることも珍しくない。アメリカ・ハリウッドでさえも認めています」（配給会社プロデューサ―）

驚くべきは、現在、今田の視点は韓国ではなくすでに「ハリウッド」を目標にしていることだ。

「多忙を極めるなか必死になって英語の学習に励んでいる。『メリーベリーラブ』はディズニープラスで配信される。まさに世界デビューに繋がるわけです。その勢いにのって2026年度は軸足を海外に置く方向に決めた。事務所の裁判トラブルの影響も全くなかったとは言い切れませんが……今田はNHKの朝ドラ『あんぱん』でヒロインを務めたことで自信を深めた。配信という新たなチャンネルを武器に、古い業界のしがらみを自力で飛び越えようとしている。今年度はあえて仕事を厳選し、海外で勝負するんです」（ドラマプロデューサ―）

すでに所属事務所にはハリウッドのエージェントからも数々の引き合いが来ているという。今田が歩むレッドカーペットの先には日本人女優の新たな成功モデルが待っているはずだ。

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