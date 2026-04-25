◆男子プロゴルフツアー 前沢杯 第２日（２４日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

２１位から出た香妻陣一朗（国際スポーツ振興協会）が１０バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６３をマークし、通算１３アンダーの首位に浮上した。「ショットが良くてパットも入った。全体的に悪いところがなかった」と納得の表情を浮かべた。

２０２４年から超高額賞金ツアー「ＬＩＶゴルフ」に日本勢として初めてフル参戦した。昨年は出場８試合でトップ１０に３度入りながら、今季は契約に至らなかった。得られたものは多く「朝からみんながトレーニングをしているのを見て、欠かさずやるようになった」。体重は４キロ増え、ドライバーの飛距離は２０〜３０ヤード伸びた。

昨年に続き今年もプロアマ戦が１０日に渡って開催された。香妻は８度参加した。「お客さまと楽しみながら、その中でコースチェックもやりながら。８回も回れば、さすがにいろんなことが分かってくる」と口にした。

大会の発案者でコースを所有する実業家の前沢友作氏とは親交があり、プライベートで一緒に同コースを回ったことも何度もある。「前沢さんから『勝て』と言われているので、勝つしかない」。２年ぶりの国内通算４勝目を目指す。