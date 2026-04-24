「随分なご商売だこと」レジ袋代100円に客がまさかの大声…店長が怒りをグッと堪えた“大人の対応”に賞賛【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
雑貨店で店長を務めるオムニウッチーさん( @omni_uttii821 )が描く実録漫画『有料ラッピング』が、SNS上で大きな反響を呼んでいる。来店した客から「簡単でいいから」とラッピングを依頼され、有料であることを伝えた際に起きた、接客業の苦労がにじみ出るエピソードを紹介する。
■100円のラッピング代に「随分なご商売だこと」
ある日、ハンカチを購入した客が「簡単でいいから包んで頂戴」と申し出た。オムニウッチーさんがラッピングは有料で100円(税込)かかる旨を伝えると、客の態度は一変。客は「100円!? 簡単でいいのよ。ちょっとした袋に入れるだけでいいの」と、有料であることに納得がいかない様子を見せたという。
さらにレジ袋も有料であることを伝えると、客の不満は頂点に達した。「何でもお金を取る」「随分なご商売だこと」と、大きな声で嫌味を放たれたのだ。オムニウッチーさんは当時の心境を「ラッピングはまだしも、レジ袋は今やどこも有料なのでは？と思ったり…。もっと言い方ってあるよな〜、と思ったり…。暴言を吐きたい気持ちをグッと堪えて笑顔で接客したら、言葉を飲み込み過ぎて喉の奥で変な音がしました(笑)」と振り返る。
■接客業への共感と良心的な価格設定
このエピソードに対し、読者からは「接客業の方は本当に尊敬します！」といった共感の声が殺到した。また「ラッピング100円はこのご時世、良心的な価格」「100円ショップでラッピング材料を買ったらいいのに」など、店の対応を支持する意見も多く寄せられている。たとえ有料サービスに不満があったとしても、相手に敬意を払うことの大切さを考えさせられる作品だ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。