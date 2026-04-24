JO1やINI、ME:Iを生んだサバイバルオーディション番組の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』。次のステージに進出する50位までの練習生が発表されました。

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』は、国民プロデューサー（日本国内の視聴者）とSEKAIプロデューサー（海外からの視聴者）による投票でデビューするメンバーが決定するサバイバルオーディション番組。さらに、今回からグローバルに重点を置いた加重方式も採用。SEKAIプロデューサーによる投票を70％、国民プロデューサーによる投票を30％でポイントを算出し、そのポイントが上位12位以内であれば、脱落順位の練習生であっても、次のステージへ進むことができます。

■脱落候補から2位へ シンデレラストーリーを歩む人も

第1回順位発表式では、次のステージに進むことのできる上位50人が発表されました。デビュー圏内となるのは上位12人。12位にランクインしたのは、ダンスも歌も未経験だったRYOGA(飯塚 亮賀)さん。声を震わせながら「今の自分があるのはみんなのおかげだと思っています」と感謝を伝えました。また、101人のなかでもっとも多くの地域（43地域）から1位を獲得したのは、10位のADAM(アダム・ナガイ)さん。

また、7位にランクインしたのは、アジア圏におけるSEKAIプロデューサーから大きく支持されたKOSUKE(照井 康祐)さん。「常に皆さまからの期待を超えるパフォーマンスを見せて、デビューというかたちで恩返しができるよう精一杯頑張ります」とコメントしました。さらに、大手企業を辞め、新世界に参加したKINARI(釼持 吉成)さんが2位にランクイン。脱落候補からAクラス、さらにはセンター候補になるなど、シンデレラストーリーを歩む練習生です。投票によって脱落候補から練習生に昇格できたものの、これまでメッセージを送れなかったため、「応援してくださった皆さま、本当にありがとうございます」とあらためて感謝を伝えました。

そして、1位に輝いたのは、韓国のサバイバルオーディション番組に参加した経験を持つK.DAIKI(加藤 大樹)さん。「いざ1位という数字をもらうと、自分が目指していた場所でもあるので『うれしいな』という気持ちが一番です。でもまだ第1回順位発表式なので、油断はできない状態です。これから1位が似合う人になって、このままデビューまで頑張りたいと思います」と意気込みました。

■『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』 第1回順位

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』第1回順位は、以下の通りです。

1位 K.DAIKI(加藤 大樹)2位 KINARI(釼持 吉成)3位 YURA(安部 結蘭)4位 YOSHIKI(矢田 佳暉)5位 SHINHAENG(オ・シンヘン)6位 SIYOUNG (パク・シヨン)7位 KOSUKE(照井 康祐)8位 HYEONSEUNG(ユ・ヒョンスン)9位 K.TAKUTO(熊部 拓斗)10位 ADAM(アダム・ナガイ)11位 GOTEN(倉橋 吾槙)12位 RYOGA(飯塚 亮賀)13位 OSUKE(土田 央修)14位 KO.REN(小清水 蓮)15位 TOWA(濱田 永遠)16位 KEITO(小野 慶人)17位 YUKI(後藤 結)18位 KOTARO(浅香 孝太郎)19位 ISSA(柳谷 伊冴)20位 HYUNJAE(イ・ヒョンジェ)21位 KANAME(横山 奏夢)22位 ARCHER(アーチャー・ウイ)23位 RYUJI(杉山 竜司)24位 O.YUSEI(大林 悠成)25位 RICKEY(チェン・リッキー)26位 KOSHIRO(青沼 昂史朗)27位 CHISATO(小林 千悟)28位 GIUSEPPE(小笠原 ジュゼッペ 慧)29位 YUTA(板倉 悠太)30位 MAKI(田中 蒔)31位 I.RIKUTO(今江 陸斗)32位 S.AYUMU(篠ヶ谷 歩夢)33位 JAEYONG(ユン・ジェヨン)34位 Y.SHU(山下 柊)35位 M.TAIGA(松田 太雅)36位 F.TAIGA(藤牧 大雅)37位 DONGMIN(カク・ドンミン)38位 RYOTA(石田 亮太)39位 YUMA(岡田 侑磨)40位 SENA(澤井 星名)41位 TATSUYA(南平 達矢)42位 T.SORA(郄橋 空良)43位 KAICHI(リュウ・カイチ)44位 WEIZE(リー・ウェイゼ)45位 MEI(森 明育)46位 RINTO(大瀬 凜和)47位 JAY(ジュアン・ジェイ)48位 KAIMU(宇野 海夢)49位 N.SHU(西粼 柊)50位 JUNSEI(金安 純正)