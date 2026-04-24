UHD BD「ファイト・クラブ」

WDUF-1193 7,590円(2枚組) 2026年7月1日発売

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

ブラッド・ピット主演、デイビッド・フィンチャー監督による1999年公開作品「ファイト・クラブ」が、7月1日に4K Ultra HD Blu-ray盤で発売される。UHD BD/BDの2枚組で、価格は7,590円。

カルト的傑作として、今も高い人気を集める「ファイト・クラブ」が初の4Kブルーレイ化。物語を進めるのは、不眠症に悩む若きエリートのジャック。彼の空虚な生活は、謎の男タイラーと出会ってから一変する。自宅が火事になり、焼け出されたジャックはタイラーの家へ居候することに。

そして、「お互いに殴り合う」というファイトにはまっていく2人のもとには、ファイト目当ての男たちが集い合うように。そして秘密組織“ファイト・クラブ”作られていく。

“僕＝ジャック”としてのエドワード・ノートンの繊細な狂気、タイラー役のブラッド・ピットの圧倒的なカリスマ性。そして、物語のラスト5分。積み重ねられてきたすべての常識が覆され、映画史に刻まれる鮮烈なクライマックスが、観る者に忘れがたい衝撃を残す。

UHD BD/BD音声は、英DTS-HDマスターオーディオ5.1ch、日DTS 5.1ch。

UHD BDには、デイビッド・フィンチャー監督による音声解説のほか、デイビッド・フィンチャー監督/ブラッド・ピット/エドワード・ノートン/ヘレナ・ボナム・カーターによる音声解説、チャック・パラニューク(原作)とジム・ウールス(脚本)による音声解説、そしてアレックス・マクダウェル/ジェフ・クローネンウェス/マイケル・カプラン/ケビン・ハウグによる音声解説を収録。

BDには、「ゲーム：サウンドを自作せよ～聴覚への刺激『ファイト・クラブ』の音響デザイン」、「オトコが選ぶ金字塔映画」受賞式とその舞台裏、メイキング映像集、未公開シーン集などを収録する。