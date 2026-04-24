柏vs鹿島 スタメン発表
[4.24 J1百年構想リーグ EAST第12節](三協F柏)
※19:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 29 永井堅梧
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 42 原田亘
MF 8 小泉佳穂
MF 14 大久保智明
MF 16 汰木康也
MF 21 小西雄大
MF 32 山之内佑成
MF 39 中川敦瑛
FW 9 細谷真大
控え
GK 46 松本健太
DF 26 杉岡大暉
DF 88 馬場晴也
MF 20 瀬川祐輔
MF 28 戸嶋祥郎
MF 40 原川力
MF 87 山内日向汰
FW 15 小見洋太
FW 18 垣田裕暉
監督
リカルド・ロドリゲス
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 3 キム・テヒョン
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 14 樋口雄太
MF 27 松村優太
MF 71 荒木遼太郎
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 7 小川諒也
DF 23 津久井佳祐
MF 10 柴崎岳
MF 13 知念慶
MF 24 林晴己
FW 17 エウベル
FW 19 師岡柊生
FW 77 チャヴリッチ
監督
鬼木達
※19:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 29 永井堅梧
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 42 原田亘
MF 8 小泉佳穂
MF 14 大久保智明
MF 16 汰木康也
MF 21 小西雄大
MF 32 山之内佑成
MF 39 中川敦瑛
FW 9 細谷真大
控え
GK 46 松本健太
DF 26 杉岡大暉
DF 88 馬場晴也
MF 20 瀬川祐輔
MF 40 原川力
MF 87 山内日向汰
FW 15 小見洋太
FW 18 垣田裕暉
監督
リカルド・ロドリゲス
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 3 キム・テヒョン
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 14 樋口雄太
MF 27 松村優太
MF 71 荒木遼太郎
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 7 小川諒也
DF 23 津久井佳祐
MF 10 柴崎岳
MF 13 知念慶
MF 24 林晴己
FW 17 エウベル
FW 19 師岡柊生
FW 77 チャヴリッチ
監督
鬼木達