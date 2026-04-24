スポーツ報知評論家の高木豊氏が、２４日に自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。巨人―中日の２連戦について語った。

２１日に長野オリンピックスタジアムで行われ、２−１で巨人が勝利した試合に触れた高木氏。自責点０で負け投手となった先発・金丸夢斗投手に対し「金丸、かわいそうに」と漏らすと、３失策の中日について「ま、エラーは仕方ないって言ってもね。キャッチボールだからな、これ。送球ミスなんだよ、ほとんど。だから、やっぱりキャッチボールができないんじゃ野球にはならないし、やっぱランナーが速いって言ったって焦ってエラーしてるようじゃ話にならんし。ま、チャンスで打てないんじゃ話にならんっていうね」と見解を述べた。

また、２２日の試合で先発とした中日・桜井頼之介投手に関しては、２軍では中継ぎとして登板しており「リズム的なものがね、先発の作り方と中継ぎに入った作り方は全然違うし、やっぱルーキーで経験がない人をそういう風な扱いをするんであれば、あんまりよくないよね。でも１回（２軍に）落としたりとかして、リリーフ、先発とかそういう風にしたほうがいいんだけどもさ。（先発でいこうとしているなら、先発として）使い切ったほうがいい。オールスター休みの時に、『いやお前もう中継ぎやってくれ』っていうんだったら、また調整させればいいんだけども。やっぱり途中でね、中途半端なことが起きるんだよね。弱いチームっていうのは」と語った。