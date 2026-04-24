アウトレットは徒歩圏内。埼玉・深谷市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 花園インター」開業
デベロップは5月7日、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 花園インター」を、埼玉県深谷市に開業する。R9 HOTELS GROUPとしては全国142店舗目、埼玉県内では3店舗目の出店となる。
HOTEL R9 The Yard 花園インター 外観
同ホテルは関越自動車道「花園IC」から車で約3分、秩父鉄道「ふかや花園駅」から徒歩約5分という好立地に位置する。近隣の工業団地への出張需要に加え、徒歩圏内の「ふかや花園プレミアム・アウトレット」やゴルフ、長瀞観光の拠点として、ビジネス・レジャー双方の利用に適している。
客室は独立したコンテナ1台を1客室としており、隣室と壁を接しないため静粛性とプライバシー性に優れている。全49室（ダブル44室、ツイン5室）には冷凍冷蔵庫や電子レンジ、加湿空気清浄機を完備。
ダブルルーム
ツインルーム
ダブルルームは定員2名、料金は1名6,200円〜、2名8,700円〜。ツインルームは定員2名、料金は1名6,200円〜、2名9,700円〜（それぞれ1泊料金）。
同ホテルは、有事の際には被災地へ移設して避難所等として機能する「レスキューホテル」の役割も担い、地域の防災拠点としての側面も併せ持っている。
HOTEL R9 The Yard 花園インター 外観
同ホテルは関越自動車道「花園IC」から車で約3分、秩父鉄道「ふかや花園駅」から徒歩約5分という好立地に位置する。近隣の工業団地への出張需要に加え、徒歩圏内の「ふかや花園プレミアム・アウトレット」やゴルフ、長瀞観光の拠点として、ビジネス・レジャー双方の利用に適している。
ダブルルーム
ツインルーム
ダブルルームは定員2名、料金は1名6,200円〜、2名8,700円〜。ツインルームは定員2名、料金は1名6,200円〜、2名9,700円〜（それぞれ1泊料金）。
同ホテルは、有事の際には被災地へ移設して避難所等として機能する「レスキューホテル」の役割も担い、地域の防災拠点としての側面も併せ持っている。