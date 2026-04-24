米国から帰国したタレント・野沢直子（６３）が、お笑い芸人・渡辺直美とのプライベートショットを披露した。

野沢は２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「直美ちゃん、遊びに来てくれた」と報告。渡辺との自撮りでの２ショットや、野沢のパートナーと渡辺の２ショットを披露した。

さらに「直美ちゃんのスタッフの方も来て、暑い日だったけど、４人でトラ作の鍋食べた」と再婚相手である「トラ」さんと渡辺の２ショットもアップした。

この投稿には「この３人が揃ったらつまらないワケがない」「野沢宅、オシャレすぎ」「華やか 最高ですな 絶対楽しい」「素で来てくれるのうれしいですね」「凄い遊びに来てくれたんだ 直子さん家オシャレ」「大好きな２人」「トラさん お家をほんとカッコ可愛く作り上げてセンスバツグンですね ナオコちゃんとナオミちゃんも年齢差を感じない〜」「日本の誇り集合」などの声が寄せられている。

野沢は１９９１年に米国人の男性と結婚し、現在は米カリフォルニア州サンフランシスコ在住。１男２女の母親となったが、２４年１月にブログで、離婚調停中であることと、一緒にバンドをやっている年下の日本人男性「トラ」さんと再婚する意向を明かし、その後結婚した。