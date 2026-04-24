µÜÌî¿¿¼é¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡ÖÀ¿¿´À¿°ÕÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
µÜÌî¿¿¼é
À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎµÜÌî¿¿¼é¤¬24Æü¡¢¾¾ºäÅíÍû¼ç±é¤Î2027Ç¯NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖµÕÂ±¤ÎËë¿Ã¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¾®·ªÃé½ç¡Ê¾¾ºäÅíÍû¡Ë¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ßÂìÀî¶ñµó¡Ê¤¿¤¤¬¤ï¡¦¤È¤â¤¿¤«¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£
¾®·ª²È¤Î²°Éß¤Î¿¿ÎÙ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î´úËÜ¡£¼ã¤¤¤³¤í¤ÏÃãÌÜ¤Ã¤±¤Î¤¢¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³°¹ñÊô¹Ô¡¢¿ÀÆàÀîÊô¹Ô¡¢µþÅÔÄ®Êô¹Ô¤È½çÄ´¤Ë½ÐÀ¤¤·¡¢ÂçÌÜÉÕ¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤ë¡£Ú·°Ð¤ÎÍò¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ëµþÅÔ¤Ç¡¢Ä®¤Î¼£°Â°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¡£ÆÁÀîËëÉÜ¤ËÀäÂÐÅª²ÁÃÍ¤òÃÖ¤¯ÂìÀî¤Ï¡¢ÆÁÀî·Ä´î¤¬ÂçÀ¯Êô´Ô¤ò¤·¤¿»þ¤âÄ«Äî¤ËÀ¯¸¢¤òÊÖ¤¹¤³¤È¤ËÌÔÈ¿ÂÐ¤·¡¢»§ËàÈÍ¤Î¹¾¸Í¤Ç¤ÎÄ©È¯¹Ô°Ù¤Ë¤â¡¢»§ËàÆ¤È²¤ò¶¯¹Å¤Ë¼çÄ¥¤·¤¿ÉðÃÇÇÉ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÊêÃ¤ÀïÁè¤Ç¤Ï¡¢¾®·ª¤ÈÆ±¤¸¤¯¿·À¯ÉÜ·³¤Ø¤ÎÅ°Äì¹³Àï¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
µÜÌî¿¿¼é¥³¥á¥ó¥È
¼«¿È½é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÄÂç¤ÊÀßÄê»ñÎÁ¡¢ÌÊÌ©¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡¢ÆþÇ°¤Ê»öÁ°½àÈ÷¤Ê¤É¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤ÎÇ®°Õ¤ò´¶¤¸¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÊú¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë´î¤Ó¤È¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ø¤Î¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Ç¤¹¡£»ä¤Î±é¤¸¤ë¡ÖÂìÀî¶ñµó¡×¤Ï¡¢¡Ö¾®·ªÃé½ç¡×¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢¼ãÇÚ¤Îº¢¤«¤é°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¹ç¤¤¡¢À¼Á¤Î°ã¤¤¤«¤é»þ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢Ëë¿Ã¤È¤·¤Æ¤Î¤Ê¤ó¤¿¤ë¤«¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾®·ª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊª¸ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â»É·ã¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ì¤ë¤è¤¦¡¢À¿¿´À¿°ÕÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£2001Ç¯¡¢NHK¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ö»ä¤Ï¥±¥¤¥È¥ê¥ó¡×¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¡Ö¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¼ç±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦±Ç²è¡¦¿á¤ÂØ¤¨ºîÉÊ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¡Ö¥¢¥±¥Á¥³¡ª¡Á¾øµ¤¤Î¥À¥¤¥ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶¸µ¤¤ÎÅç¡Á¡×¼ç±é¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±
¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥Ö¥é¥Ã¥É¡×¤Ê¤ÉÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¡£NHK¤Ç¤Ï¡ÖÂç±üseason2¡×¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£