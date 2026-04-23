ショットがホース製ランドセルの受注販売を開始　革本来の風合いを活かし製作

「ショット（Schott）」が、ホースハイド製ランドセルの受注販売を開始する。4月29日から6月21日まで全国のショット直営店で受け付ける。

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同ランドセルは、「子どもたちにとって初めての革との接点は『ショット』であってほしい」という思いのもと2024年から販売。ショットの「ONESTARライダース」にも使用されるホースハイド（馬革）を採用し、あえて防水加工などを施さず、革本来の風合いを活かした。価格は11万円。

なお、ショットの一部店舗では、ランドセルのサンプル展示を行う。

◾️サンプル展示会場

Schott Grand Store TOKYO・Schott WEST

期間：4月29日（金）〜5月10日（日）

Schott TOKYO-BAY・Schott SOUTH

期間：5月13日（水）〜5月24日（日）

Schott NAGOYA

期間：5月27日（水）〜6月7日（日）

Schott KOBE

期間：5月27日（水）〜6月21日（日）

Schott FUJIMI

期間：6月10日（水）〜6月21日（日）