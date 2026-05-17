「デパコスに劣らない」美容のプロが使い続ける「安くて本当にいい」コスメ





日常的に頼りたいのは、気兼ねなく使えて、価格以上の満足感をくれる「安くていいコスメ」。けれど、膨大な選択肢から「とくにいい」名品を探すのは、楽しい半面、時間と手間がかかるもの。そこで、日々多くのコスメを試す美容通に愛用アイテムを取材。“ずっと買い続けている”揺るぎないものとは？



【Recommenders】

上枝みどりさん(フリーランスPR) kuronekoさん（インスタグラマー） 宗万夏子さん（ヘアスタイリスト） 田中梨花さん（フリーランス） naoさん（ブロガー）







「ALLブラックの装いとも好バランス」

ブレイ リップスリーク 08 1,980円／フードコスメ



「気がつくと全身まっ黒になっているほど、黒の服が好き。リップは赤やブラウンが定番ですが、色が深すぎると強い印象になってしまうので、つける量で発色を調整できるこちらが活躍。シアーだけれどツヤが出すぎず、色みも落ち着いていてちょうどいい」（naoさん） なめらかなテクスチャーで、チークとしても活躍。







「550円とは思えないクオリティ」

ちふれ リップ & チーク バーム BE10 550円／ちふれ化粧品



「セミマット質感で、ほどよいツヤを仕込めるバーム。やわらかなオレンジベージュのBE10は、ナチュラルな発色も魅力。頰にポンポンと広げて、内からにじみ出るような血色感をつくるほか、手持ちのリップに重ねれば、手軽なニュアンスチェンジも楽しめます」（kuronekoさん） 肌の透明感を引き立てるカラー。







「モードな黒髪を端正に見せる」

ラカ ピクシーブロウカラ #05 1,430円／JT



「眉が隠れるほど重ための前髪ですが、それでもシェイプを整えておくと、ふとしたときの印象がよくなる気が。しっかりとした自眉もこれでとかせば、立体的な毛流れが一日中続きます。ほかのアイブロウカラーにはあまりない、明るめながらシックな色み」（naoさん） スリムなブラシが繊細なメイクを実現。







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