―AIの発達が職を奪う時代、一筋の光を放つゲーミングという領域に投資マネーの視線―



社会生活の高度化が進んでいくなかで、近年は余暇を作り出すことが徐々に難しくなりつつあるとの指摘がある。しかし、足もとの人工知能（AI）の進化とともに、その状況は大きく変わりつつある。例えば「eスポーツ」という分野は余暇を活用して幅広い世代が楽しめる娯楽として見直される余地がありそうだ。一方では高度な競技として昇華され、創成期を経て成長フェーズに入っているという現実がある。今回はeスポーツ領域で収益機会が拡大している関連銘柄にスポットライトを当てた。



●リアルタイム制のバトルシステムに



2月末に、2027年の世界同時発売が明かされたシリーズ新作、第10世代にあたる「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ」が注目されている。これ以外で、発売中ソフトの中で最も新しいのが「Pokemon LEGENDS Z-A」だが、昔のポケモンの段階で知識が止まっていると、その変化に驚愕するだろう。



長らく続いてきたターン制ではなく、リアルタイム制のバトルシステムが採用され、トレーナー自身も攻撃対象となっている。また、安全地帯であるはずの街の中にもポケモンが存在している。順応力の高い子どもならいざ知らず、長らくゲームをやっていなかった大人がプレーすると、同時並行で思考を巡らすことを要求され、その難しさに面食らうはずだ。近年はYouTubeを通じて、さまざまなゲームのトッププレーヤーたちのプレーなどを見ることができるようになったが、対人戦などの裏にある思考の奥深さには驚かされる。



●「アジア競技大会in名古屋」に注目



現役時代に3度の三冠王を達成し、プロ野球の中日ドラゴンズの監督としても実績を上げたレジェンド、落合博満氏はeスポーツについて「体力も頭も使うということを考えれば、ゲームを超えたスポーツっていう風に考えたらいいんじゃないかと思います。あれを普通の人ができるかって、簡単にはできませんよ」と今月19日のテレビ番組で言及している。この発言は、今年9月に開幕する「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」が背景にある。



同大会は、アジアオリンピック評議会（OCA）が主催し、4年に1度開催されるアジア地域最大級の国際総合スポーツ競技大会であり、eスポーツが正式なメダル競技として、前回の杭州大会を上回る11種目13タイトルにて実施されることになっている。少し前の4月17日には、日本eスポーツ協会（JESU）公認タイトルである、対戦アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズについて、小学生初のJESU公認プロライセンス取得者2人が生まれたとセガサミーホールディングス <6460> [東証Ｐ]傘下のセガが発表したばかりだ。



JESU公認プロライセンス規約改定とそれに合わせたセガの自社運営規定変更で実現した。これまでがいわばeスポーツ創世期だったとすれば、今まさに業界は拡大期に向かいつつあると言えるのかもしれない。



●ソニー、コナミ、任天堂などに活躍期待



若年層プレーヤーについてはもちろん、親権者との強固な連携や学業・生活への配慮が求められるが、それでもAIの発達でホワイトカラーを中心とした職業選択の幅が縮小していく可能性があるなかで、eスポーツと定義されるゲーミングの領域は一筋の光を放っているイメージがある。投資テーマとしては今一つ爆発力に乏しい印象を持っている投資家も多いかもしれないが、それは見誤りで近い将来に状況は大きく変化する公算が大きい。



AIが進化する裏側で余暇が拡大してくれば、年齢問わず始めることができる手軽な趣味としてのゲーム自体の位置づけも今後見直されてくる可能性は十分想定できる。ここはeスポーツ関連の銘柄に焦点を当ててみたい。まず、関連銘柄としては対象ゲームなど人気タイトルを有しているほか、競技イベントを開催している大手企業で、ソニーグループ <6758> [東証Ｐ]、カプコン <9697> [東証Ｐ]、コナミグループ <9766> [東証Ｐ]、任天堂 <7974> [東証Ｐ]、セガサミー、スクウェア・エニックス・ホールディングス <9684> [東証Ｐ]など主力のゲーム企業が挙げられる。他方、テーマ性がマーケットで認知されれば、eスポーツ運営や企画、支援サービスを手掛けている中小型株の活躍余地も高まってくる可能性が高い。今回の特集ではそれを先取りする形で、注目すべき有望株を7銘柄紹介する。



●ここから要注目となる中小型株7銘柄



◆ＧＬＯＥ <9565> [東証Ｇ]～eスポーツに関するあらゆるジャンルのイベントや大会の企画・運営、映像制作・配信、プロモーション、キャスティング、施設運営、コンサルティングに加え、eスポーツを活用した地方創生や新規事業創出などを行う。ゲームを通じた社会課題解決や、新しい人生体験を提供するプロダクト開発を行う新規領域も開拓、介護現場でのゲーム活用（フレイル予防）などの実証実験も行っている。また、24年6月にライブ配信市場のリーディングカンパニーを子会社化しており、配信データの分析や技術力向上を図っている。



◆ＮＡＮＫＡＩ <9044> [東証Ｐ]～関西私鉄で南海本線を運行し、関西国際空港へも乗り入れている。そのほか、南海フェリーなどの海運業や貨物運送業、不動産業、流通業、駅ビジネス事業などを手掛ける。eスポーツプレイヤーの総合拠点になることを目的に子会社のeスタジアムを設立しており、体験型施設の運営やイベント企画を積極的に展開。高性能ゲーミングパソコンを完備し、eスポーツの知識豊富なスタッフがサポートしている。



◆アエリア <3758> [東証Ｓ]～スマートフォン向けコンテンツの開発・配信などを手掛ける。子会社サイバードでは恋愛ゲームを軸としたイケメンシリーズ事業、ゲーム/コンテンツ事業、Voice UI事業、FaneX事業を展開している。



◆ＧａｍｅＷｉｔｈ <6552> [東証Ｓ]～ゲーム情報メディア「GameWith」の運営やeスポーツチーム運営など、ゲーム領域でさまざまな事業を展開。同社が提供するeスポーツ仕様のゲーミング回線「GameWith光」は「IPv4 over IPv6」を採用することで、インターネット利用者の増加によって遅延が頻出していた従来の通信方式と比べ、オンラインゲームを快適にプレーすることができる。子会社ＤｅｔｏｎａｔｉｏＮはプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」を運営。



◆バッファロー <6676> [東証Ｓ]～デジタル家電やパソコンの周辺機器、ゲーミングヘッドセットなどのIT関連事業を展開。23年に開催された東海地区初となるローカル5G実証施設を活用したモバイルeスポーツイベントでは、会場の快適なネットワーク環境の構築に、同社の法人向けWi-Fi6（11ax）対応無線LANアクセスポイント「WAPM-AX8R」を含むネットワーク商品が採用された。



◆ポールトゥウィンホールディングス <3657> [東証Ｐ]～ゲームソフトなどを対象にデバッグ・検証や開発支援を手掛ける。子会社Ｓｉｄｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、サウジアラビアの国内ゲームとeスポーツ業界を牽引するＳａｖｖｙ Ｇａｍｅｓ Ｇｒｏｕｐと25年7月、サウジアラビアのゲームエコシステムの成長の支援に関する基本合意書を締結した。中東・北アフリカ地域の開発者に対して共同開発支援サービスを提供することを目指す。



◆ビーウィズ <9216> [東証Ｐ]～コンタクトセンターを中心としたBPOサービスを提供している。19年より、eスポーツのコーチとプレーヤーをつなぐマッチングサービス「JOZ」を展開。選手活動と仕事を両立させながら働くことができる「eスポーツ選手養成プログラム」など、eスポーツに関連する事業を手掛けている。



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