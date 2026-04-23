イオンモール株式会社と株式会社ポケモンは、「イオンモールでポケモンとあそぼう！」を、４月からパワーアップする。

ポケモン誕生３０周年を迎える今年は１年を通して、家族みんなで夢中になれる多彩なイベントを開催する。

まず、２４日から順次、全国の対象イオンモール館内のサイネージに「ポケモン３０周年記念時報」が登場。午前１１時〜午後８時の間の毎時００分に、時間ごとに違うポケモンたちが登場し、時間を知らせる。

５月２日〜同６日まで全国６１のモールで、小学生以下を対象とした「『ぽこ あ ポケモン』クイズラリー」を開催する。参加者は人気ゲームソフト「ぽこ あ ポケモン」内に登場する「うすチュウ」のサンバイザーをかぶり、クイズに答えながら館内のスポットを回ることで、オリジナルのシールをゲットできる。

ほかに７月に１０周年を迎える「Ｐｏｋｅｍｏｎ ＧＯ」のシーズンキャンペーン、「ポケットモンスター」シリーズに登場する“旅立ちの３匹”をテーマにした「ポケモンしんかラリー」、「ポケモンカードストア」の開設などを予定している。

ポケモンは「１９９６年２月２７日（火）に『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてから３０周年を迎えました。特別な１年をより楽しんでいただくために、ピックアップしたテーマに沿って様々な企画を展開しています。ぜひ、ポケモン３０周年をお楽しみください」としている。