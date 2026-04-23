◆男子プロゴルフツアー 前沢杯 第１日（２３日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

第１ラウンドが進行中。女子ツアー５勝の青木瀬令奈（リシャール・ミル）が５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの１アンダー７１でホールアウト。日本の男子ツアーで女子が初めてアンダーパーをマークした。

男子ツアーにおけるこれまでの女子選手の最小スコアはイーブンパーの７０で、パー７０で開催された昨年大会で菅沼菜々（第１ラウンド）、寺西飛香留（第１、２ラウンド）が記録していた。

青木は開幕前日２２日の取材で「私は女子のシード選手の中で一番飛ばない。迷惑をかけるかもしれない」と出場を悩んだことを明かしていた。昨季の平均飛距離は２２２・７６ヤードでツアー９０位。この日はティーショットで男子プロから１００ヤード近く離されながら、得意のフェアウェーウッドとユーティリティーでチャンスを作った。

３、４番で約１メートル半、６番は３メートルを沈める連続バーディー。７番パー３では第１打をグリーン左バンカーに打ち込み目玉に。４オン１パットのダブルボギーをたたき後退したが、８、９番の連続バーディーで再浮上した。

親友でツアー１３勝の成田美寿々（ジェイテクト）が初めて自身のキャディーを務めている。「一打でも力になれるように頑張りたい。この飛距離でもできるんだぞって、みんなに見せてもらいたい。予選落ちもないし、アグレッシブに行ってほしい」と語った成田の言葉通り、快挙を成し遂げた。

最終１８番をボギーとし、「率直には悔しいという方が大きい。前半はすごくいいゴルフができていたけど、後半はバーディーチャンスが少なかった。もったいないボギーが２つあったので、消せたボギーだったなと。前半のいいゴルフのイメージはあるので、あと３日間いいゴルフをしたい」と誓った。（高木 恵）