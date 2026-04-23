新商品「コラボユニTシャツ 2026年ver.」の販売が決定した

J1の川崎フロンターレは4月21日、3人組ロックバンド「SHISHAMO」との新コラボグッズおよび過去商品の再受注販売を行うと発表した。

待望の新アイテム登場にファンからは「めちゃくちゃ欲しいじゃんか」「え、かわいい」と大きな反響を呼んでいる。

川崎市出身のメンバーで構成されるSHISHAMOと川崎フロンターレは、これまでも密なコラボレーションを展開してきた。今回は、今年6月13日に等々力陸上競技場（U等々力）で開催されるライブ「SHISHAMO THE FINAL!!! 〜Thanks for everything〜」に合わせ、新商品「コラボユニTシャツ 2026年ver.」の販売が決定した。

新商品は4月24日から公式WEBショップにて受注販売が開始される。ライブ当日に着用できるよう6月中旬の発送を予定しており、あわせて過去に好評を博したコラボグッズの再受注も実施される。地元のスターとクラブの強力なタッグは、サッカーファンのみならず音楽ファンからも熱い視線が注がれている。

SNS上では「これは買うしかないでしょ」「コラボユニTいいなぁ」「ライブに着ていこっと」「ずっと関係が深いだけあってええ作品やね」「サッカー全然わからへんけどこれ欲しい」とコメントが寄せられている。地元愛あふれる限定アイテムの登場は、6月の等々力でのビッグイベントに向けて、より一層の盛り上がりを見せそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）