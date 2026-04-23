▼アッカン（奥村武師）動きは抜群だった。最後まで余力があったし、左回りの方がスムーズ。何とかダービーに出したいと思っている。

▼ヴィサージュ（大久保師）先々週より先週、先週より今週と動きは良くなっている。体も幅が出てきた感じ。いいものを持っている。

▼ケントン（田島師）動きは良かった。芝路線に替わったけど、東京1週目で速さへの対応が鍵ですね。

▼サガルマータ（福永師）元々、カイ食いが細くて馬体重の維持が難しかったけど、今は完食するようになった。放牧に出して帰ってくるごとに動きは良くなっている。

▼シャドウマスター（北村友）前々走から前走が、かなり良くなっていたので、それを考えると物足りなさはあります。前走は消耗戦で厳しかったけど、しぶとかったです。

▼テルヒコウ（藤田厩務員）動きは予定通りでいい感じ。前回より状態はいいし、条件はそろっている。

▼ノチェセラーダ（杉山佳師）首の使い方が良くなって、ゆったり走れていた。状態はいい。距離が延びるのはいいし、持ち味を生かしたい。

▼パラディオン（高柳大師）手綱は持ったままで、あまり追い詰めず、流す感じ。動きは良かった。トモの甘さは徐々に良くなっている。リラックスして走れれば、最後はいい脚を使える。

▼ヒシアムルーズ（堀師）追い切るとカイ食いが落ちるし、気持ちの高ぶりもあって、心身のバランスは一息。今回はチークピーシーズを着用するが、2400メートルでは技術的なコントロールも難しい。競馬を教えていきたい。

▼ミッキーファルコン（堀師）カイ食いが良くなくて晩成の傾向が強いが、大型馬ではないので太め感はなく、すっきり仕上がっている。将来は走ってくるが、今回は自分のリズム優先でどれだけやれるか。

▼ヨカオウ（谷師）輸送もあるのでサッと。一度使って良くなっているし、体も引き締まって見える。スタミナもあるし、舞台はいい。

▼ラストスマイル（杉原）先週、先々週と比べると今日は良かった。新馬からポテンシャルを感じていた馬。東京で2回勝っているので楽しみ。