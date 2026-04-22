バーバパパ×PLAZAで春満開♡フルーツ雑貨がかわいすぎる！

春の訪れとともに、心ときめくキュートな雑貨が気になる季節♡そんな今注目なのが、バーバパパファミリーとPLAZAのスペシャルプロモーション。フルーツをテーマにしたポップで愛らしいアイテムが勢ぞろいし、毎日をちょっと楽しく彩ってくれます。持つだけで気分が上がるラインアップに、思わず全部そろえたくなる予感です♪

フルーツ×バーバパパの癒し雑貨

今回のプロモーション「BARBAPAPA, The Juiceful Way to be」では、バーバパパファミリーがフルーツモチーフに変身した遊び心あふれるアイテムが登場。

中でも注目は、チェリー姿が愛らしい「チェリーマスコット（全3種・各1,690円）」や、カラビナ付きで持ち運びしやすい「フルーツポーチ（全3種・各1,590円）」。

さらに、「マスコットキーチェーン（1,980円）」は、いちごを抱えたデザインがとてもキュートで、バッグにつけるだけで癒し度がぐっとアップします。

どのアイテムも、見た目のかわいさだけでなく実用性も抜群。毎日の通勤やお出かけに、さりげなく“好き”を取り入れられるのが嬉しいポイントです。

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ドキドキ感も楽しいシークレットアイテム

開ける瞬間のワクワク感を楽しみたい方には、ブラインドパッケージのアイテムもおすすめ。

「シークレット刺しゅう缶バッジ（全8種・各880円）」や「シークレットクリアポーチ（全8種・各770円）」は、どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみ♡思わずコレクションしたくなるラインアップです。

さらに、ステーショナリーやランチグッズ、トラベルグッズ、インテリア雑貨まで幅広く展開されているので、自分用にはもちろん、ちょっとしたギフトにもぴったり。

お部屋や日常にさりげなく彩りを添えてくれます。

春限定イベント情報をチェック

本プロモーションは、2026年4月24日(金)～5月13日(水)まで全国のPLAZAで開催。

店頭には、フレッシュなフルーツカラーとバーバパパのやさしい世界観が広がり、見ているだけでも楽しい空間に仕上がっています。

季節限定の特別なコラボレーションだからこそ、ぜひこの期間にチェックしてみてください。

春気分を楽しむなら今♡

春らしいフレッシュなカラーと、思わず笑顔になるバーバパパのデザインが魅力の今回のコレクション。日常に小さなときめきをプラスしてくれるアイテムは、忙しい毎日をやさしく彩ってくれます♡

自分へのご褒美にも、大切な人へのプレゼントにもぴったり。この春は、かわいい雑貨と一緒に気分をアップさせてみませんか♪