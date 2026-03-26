Cath Kidston×ハローキティ第2弾が登場♡英国ムード漂う限定コレクションにときめく
英国発のライフスタイルブランド「Cath Kidston（キャス キッドソン）」から、サンリオの人気キャラクター・ハローキティとのコラボレーション第2弾が登場♡2026年6月5日（金）より、全国のCath Kidston直営店と公式オンラインストアで発売されます。今回はバッグやポーチ、Tシャツに加えて文具も仲間入り。Cath Kidstonらしい華やかなプリントと、ハローキティの愛らしさが重なった、心ときめく限定コレクションです。
大人可愛い3つの限定アートに注目
今回の「Cath Kidston × Hello Kitty」は、このコラボのためだけに描き下ろされた3種類の特別なアートが主役です。
「Hello Kitty Gingham Provence」は、Cath Kidstonを代表する“Provence Rose”に、パステルピンクのギンガムチェックを合わせた華やかなデザイン。赤いリボンが映える、フェミニンで可憐な印象です。
「Hello Kitty Scene」は、ロンドン郊外のやさしい景色をイメージしたヴィンテージ感のあるアート。春の花々に囲まれたハローキティが描かれ、眺めるたびに気分までやわらぎます♪
「Hello Kitty Patchwork」は、Cath Kidstonらしい手描きのパッチワーク柄とハローキティが融合。クラシカルで遊び心のある世界観が魅力です。
メロリックのランジェリーが可愛すぎる♡カクテル着想の新作4種をチェック
バッグもTシャツも♡全14アイテムをチェック
ベーシックTシャツ（White／Sax／Pink）
価格：7,700円
スモールブックバッグ（Sax／Red）
価格：7,700円
ジップドパース（Sax／Red）
価格：3,850円
マルチショルダーパース（Sax／Red）
価格：11,000円
フリルトートバッグ（Sax／Pink）
価格：8,250円
フリルポーチ（Sax／Pink）
価格：6,600円
クリアポーチチャーム（Sax／Red）
価格：4,400円
タオルハンカチ
価格：1,540円
スカラップタオルハンカチ（Sax／Pink）
価格：2,200円
フリルティッシュポーチ＆マスコットチャームセット（Sax／Pink）
価格：8,800円
エコバッグinフェイスポーチ
価格：9,900円
ニットハンドバッグ（Sax／Red）
価格：7,700円
リングノート（Sax／Pink／Ivory）
価格：1,760円
クリアファイル（Sax／Pink／Ivory）
価格：770円
どれもコーデや日常に取り入れやすく、可愛いだけでなく実用性も◎。おそろいで持つ楽しさも広がります。
Tシャツには接触冷感素材を使用し、夏らしく快適な着心地。バッグやポーチは普段使いしやすいサイズ感で、毎日に取り入れやすいのも魅力です。
さらに今回はリングノートやクリアファイルも初登場。デスク周りまでお気に入りでそろえられるのは嬉しいポイント。
自分へのご褒美にはもちろん、ハローキティ好きの方へのプレゼントにもぴったりです♡
この夏だけの特別な可愛さを♡
Cath Kidstonの上品でクラシカルな世界観に、ハローキティのキュートさが重なった特別なコレクション。バッグやファッション小物、文具までそろう今回の第2弾は、選ぶ時間まで楽しくなりそうです♡
数量限定のため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめ。2026年6月5日（金）は、とっておきの“可愛い”に出会える日にしてみてくださいね♪