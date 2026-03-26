Cath Kidston×ハローキティ第2弾が登場♡英国ムード漂う限定コレクションにときめく

英国発のライフスタイルブランド「Cath Kidston（キャス キッドソン）」から、サンリオの人気キャラクター・ハローキティとのコラボレーション第2弾が登場♡2026年6月5日（金）より、全国のCath Kidston直営店と公式オンラインストアで発売されます。今回はバッグやポーチ、Tシャツに加えて文具も仲間入り。Cath Kidstonらしい華やかなプリントと、ハローキティの愛らしさが重なった、心ときめく限定コレクションです。

大人可愛い3つの限定アートに注目

今回の「Cath Kidston × Hello Kitty」は、このコラボのためだけに描き下ろされた3種類の特別なアートが主役です。

「Hello Kitty Gingham Provence」は、Cath Kidstonを代表する“Provence Rose”に、パステルピンクのギンガムチェックを合わせた華やかなデザイン。赤いリボンが映える、フェミニンで可憐な印象です。

「Hello Kitty Scene」は、ロンドン郊外のやさしい景色をイメージしたヴィンテージ感のあるアート。春の花々に囲まれたハローキティが描かれ、眺めるたびに気分までやわらぎます♪

「Hello Kitty Patchwork」は、Cath Kidstonらしい手描きのパッチワーク柄とハローキティが融合。クラシカルで遊び心のある世界観が魅力です。

メロリックのランジェリーが可愛すぎる♡カクテル着想の新作4種をチェック

バッグもTシャツも♡全14アイテムをチェック

ベーシックTシャツ（White／Sax／Pink）

価格：7,700円

スモールブックバッグ（Sax／Red）

価格：7,700円

ジップドパース（Sax／Red）

価格：3,850円

マルチショルダーパース（Sax／Red）

価格：11,000円

フリルトートバッグ（Sax／Pink）

価格：8,250円

フリルポーチ（Sax／Pink）

価格：6,600円

クリアポーチチャーム（Sax／Red）

価格：4,400円

タオルハンカチ

価格：1,540円

スカラップタオルハンカチ（Sax／Pink）

価格：2,200円

フリルティッシュポーチ＆マスコットチャームセット（Sax／Pink）

価格：8,800円

エコバッグinフェイスポーチ

価格：9,900円

ニットハンドバッグ（Sax／Red）

価格：7,700円

リングノート（Sax／Pink／Ivory）

価格：1,760円

クリアファイル（Sax／Pink／Ivory）

価格：770円

どれもコーデや日常に取り入れやすく、可愛いだけでなく実用性も◎。おそろいで持つ楽しさも広がります。

Tシャツには接触冷感素材を使用し、夏らしく快適な着心地。バッグやポーチは普段使いしやすいサイズ感で、毎日に取り入れやすいのも魅力です。

さらに今回はリングノートやクリアファイルも初登場。デスク周りまでお気に入りでそろえられるのは嬉しいポイント。

自分へのご褒美にはもちろん、ハローキティ好きの方へのプレゼントにもぴったりです♡

この夏だけの特別な可愛さを♡

Cath Kidstonの上品でクラシカルな世界観に、ハローキティのキュートさが重なった特別なコレクション。バッグやファッション小物、文具までそろう今回の第2弾は、選ぶ時間まで楽しくなりそうです♡

数量限定のため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめ。2026年6月5日（金）は、とっておきの“可愛い”に出会える日にしてみてくださいね♪