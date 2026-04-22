「0歳、家賃0円、東京暮らし、無職」阿波みなみ、愛犬との自宅ショット公開「布団で寝てるペットかわいい」
「0歳、家賃0円、東京暮らし、無職」阿波みなみ、愛犬との自宅ショット公開「布団で寝てるペットかわいい」
グラビアアイドルの阿波みなみさんは4月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。愛犬をユーモラスに紹介し、自宅ショットを公開しました。
【写真】自宅で寝転ぶ阿波みなみ＆走る愛犬
「さらに家来がいる」阿波さんは、おしゃれな暮らしを紹介するアカウントの「42歳、家賃14万、東京暮らし、建築家」というポストを引用。「0歳、家賃0円、東京暮らし、無職」とつづり、写真を1枚載せました。愛犬がカメラに向かって走ってくる姿です。阿波さんがその後ろで床に寝転んでいるのも、シュールで面白いです。
コメントでは「布団で寝てるペットかわいいですね」「犬生満喫してる顔してる」「さらに家来がいる」「みなみさんの飼い主が犬？」「めっちゃいい写真w」「イッヌもそのうち稼ぎだすんちゃう？」との声が寄せられました。
「犬との朝」9日にも「犬との朝」とつづり、愛犬とのツーショットを披露していた阿波さん。今回のポストに掲載した写真と、同じタイミングで撮影したもののようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
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