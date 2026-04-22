県内では、21日(火)から22日(水)にかけて『黄砂』の飛来が予想されていました。



こちらは22日(水)朝に新潟市中央区で撮影された写真です。ベランダに細かい砂のような汚れが付着しています。黄砂の飛来で気になるのは車の汚れですが、洗車時に注意すべきことを聞いてきました。



新潟市西区の中古車販売店。展示されている車には黄砂とみられる汚れが付着していました。



■ブロス新潟寺尾店 赤川拓真店長

「今週に入ってから、とくに黒い車は黄色っぽく見えるので気になる。洗車の頻度を増やそうと心がけている。」



通常 洗車は1日に2～3台ですが、黄砂が飛来する際は約40台の展示車両をすべて洗車するといいます。

洗車時の注意点とは－



■ブロス新潟寺尾店 赤川拓真店長

「最初に水で砂を流してから、一般的な洗車を始めるとボディーが傷つきにくい。」