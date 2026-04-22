「監督が完全に信頼していないのは明らか」評価が再上昇した日本代表MFの起用法に英メディアが苦言「信頼を示さなければ」
厳しい状況に立たされていた田中碧は、ピッチで力を示した。リーズとの関係が続いていくかは、日本代表MFが納得できる環境が整うか次第だろう。
昨季、チャンピオンシップ（イングランド２部）で優勝とプレミアリーグ昇格に貢献した田中。だが、今季はダニエル・ファルケ監督の下でシーズン半ばから出場機会を失った。２月から３月にかけ、リーグ戦で７試合連続出番なしという苦境も経験している。
当然、シーズン後の去就をめぐる報道が続いた。ドイツやイングランドの複数クラブが関心を寄せているとのうわさは後を絶たない。田中本人はプレミアリーグで続ける希望とも伝えられた。
そのなか、田中は直近の試合で再び株をあげつつある。FAカップ準々決勝では先制点をあげ、チームのベスト４進出に貢献。さらにプレミアリーグでもマンチェスター・ユナイテッドを相手に好パフォーマンスを披露した。続くウォルバーハンプトン戦にも先発出場し、評価は高い。
これを受け、『Football Insider』は４月19日、「ファルケが完全に信頼していないのは明らかだ。だが、その理由ははっきりとはしていない」と報じた。
「リーズがウォルバーハンプトンに勝利した試合で、タナカは素晴らしかった。中盤の底からチームメートのためのチャンスを４回もつくり出している。また、日本代表はクロスも４本成功させた。ロングボールはすべて成功。FKを２つ勝ち取っている。守備でも堅実だった。奪還が５回、インターセプトとクリアが１回ずつだ」
同メディアは「この夏に残留するように説得するのに、まだ時すでに遅しではないようだ。しかし、ファルケが信頼を示さなければならないだろう」と続けている。
「タナカが７試合連続でベンチに座るだけだったという事実は、彼の言葉（ファルケ称賛）と相反しているように思われる。ファルケが夏に日本代表の残留を望むなら、エランド・ロードに彼の未来があることを示さなければならない」
ウォルバーハンプトンに３−０で快勝し、リーグ戦２連勝を飾ったリーズは、残り５試合で降格圏と８ポイント差。プレミアリーグ残留に迫っている。目標達成後、クラブと指揮官、田中が今後をどのように見据えているのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
昨季、チャンピオンシップ（イングランド２部）で優勝とプレミアリーグ昇格に貢献した田中。だが、今季はダニエル・ファルケ監督の下でシーズン半ばから出場機会を失った。２月から３月にかけ、リーグ戦で７試合連続出番なしという苦境も経験している。
そのなか、田中は直近の試合で再び株をあげつつある。FAカップ準々決勝では先制点をあげ、チームのベスト４進出に貢献。さらにプレミアリーグでもマンチェスター・ユナイテッドを相手に好パフォーマンスを披露した。続くウォルバーハンプトン戦にも先発出場し、評価は高い。
これを受け、『Football Insider』は４月19日、「ファルケが完全に信頼していないのは明らかだ。だが、その理由ははっきりとはしていない」と報じた。
「リーズがウォルバーハンプトンに勝利した試合で、タナカは素晴らしかった。中盤の底からチームメートのためのチャンスを４回もつくり出している。また、日本代表はクロスも４本成功させた。ロングボールはすべて成功。FKを２つ勝ち取っている。守備でも堅実だった。奪還が５回、インターセプトとクリアが１回ずつだ」
同メディアは「この夏に残留するように説得するのに、まだ時すでに遅しではないようだ。しかし、ファルケが信頼を示さなければならないだろう」と続けている。
「タナカが７試合連続でベンチに座るだけだったという事実は、彼の言葉（ファルケ称賛）と相反しているように思われる。ファルケが夏に日本代表の残留を望むなら、エランド・ロードに彼の未来があることを示さなければならない」
ウォルバーハンプトンに３−０で快勝し、リーグ戦２連勝を飾ったリーズは、残り５試合で降格圏と８ポイント差。プレミアリーグ残留に迫っている。目標達成後、クラブと指揮官、田中が今後をどのように見据えているのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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