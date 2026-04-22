「監督が完全に信頼していないのは明らか」評価が再上昇した日本代表MFの起用法に英メディアが苦言「信頼を示さなければ」

「監督が完全に信頼していないのは明らか」評価が再上昇した日本代表MFの起用法に英メディアが苦言「信頼を示さなければ」