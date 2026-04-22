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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月22日は、着脱可能な充電式ワイヤレス・サラウンドスピーカーで、本体から取り外して背面に設置することで、後方からの音もリアルに再現できる、JBL（ジェイビーエル）のワイヤレス・サラウンドスピーカー「BAR 1000」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

JBL BAR 1000 サウンドバー/7.1.4ch完全ワイヤレスサラウンド/Dolby Atmos/DTS:X/eARC対応/ブラック JBLBAR1000PROBLKJN 72,800円 （49％オフ） Amazonで見る PR PR

“置くだけ”で完成する立体音響。JBLのワイヤレス・サラウンドスピーカー「BAR 1000」が49％オフの過去最安値に！

リビングを一気にシアター化するなら今がチャンス。映画館級の立体音響を“置くだけ”で実現できる、JBL（ジェイビーエル）のワイヤレス・サラウンドスピーカー「BAR 1000」が、49％オフの過去最安値で手に入ります。

本製品は、Dolby Atmos対応の立体音響を手軽に楽しめるサウンドバー。複雑な設置や配線は不要で、基本はテレビの前に置くだけ。

特長的なのが、着脱可能な充電式ワイヤレス・サラウンドスピーカーで、本体から取り外して背面に設置することで、後方からの音もリアルに再現。部屋全体を包み込むような音響空間をシンプルな構成で実現します。

JBL独自の「MultiBeam」テクノロジーで没入感アップ

壁を使って音を広く反射させるビームフォーミング技術を使った、JBL独自の「MultiBeam」テクノロジーを搭載。三次元的な立体空間に包まれる「イマーシブオーディオ」を部屋中で体感できるので、没入感がアップするのもポイントです。

着脱式ワイヤレススピーカーと「MultiBeam」テクノロジーで、立体音響を“置くだけ”で実現。49％オフの過去最安値で入手できる今こそ、自宅の音環境を一気にアップグレードする好機です。

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なお、上記の表示価格は2026年4月22日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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