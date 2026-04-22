Ｊ１清水は２２日、２５日のホーム名古屋戦に向けて、静岡・三保グラウンドで一部公開で調整を行った。ＦＷ北川航也が５連戦への意気込みを示した。

２５日の名古屋戦から５月１０日の福岡戦まで中２日、もしくは中３日での”５連戦”を迎える。現在、清水は明治安田Ｊ１百年構想リーグ地域リーグラウンドＷＥＳＴの４位。首位の神戸との勝ち点差は８。北川は「この５連戦で大きく順位が変わると思います。上に行くか、下に行くかは自分たち次第なので、全員の力が必要だと考えています」と気を引き締めた。

今季２ゴール目を決めた第８節（３月２２日）の広島戦（３〇１）後、３試合はベンチ外だった。０―２で敗れた神戸戦、３―０で勝利した長崎戦、アウェーで１―１からＰＫ戦に敗れた広島戦をピッチ外から見守った。「チームなので、いい時もありますし、悪い時もあります。その中で修正というところは試合を追うごとにできている。相手の特徴に応じて３バックか４バックか、ポジションを変えるのかという部分でも全員の意識はある」とチームの一体感を口にした。

１９日に行われた磐田との強化試合では出場はなかったが、控え組中心の出場選手が奮起して４―１で勝利。今季から就任した吉田孝行監督について「特に難しいことは言わず、本質的というか、これをしないと試合に出られないという基準を示してくれる。だからこそ選手は迷いなくできる」と信頼を口にした。

次節名古屋戦へ、北川が出場機会を見据えて準備を進める。（伊藤 明日香）