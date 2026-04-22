左膝前十字靭帯断裂からの復帰を目ざす町田。（C）Getty Images

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　ホッフェンハイムの日本代表DF町田浩樹の復帰に現地メディアが期待を寄せている。

　この28歳DFは昨年６月にベルギーのユニオン・サン＝ジロワーズからホッフェンハイムへ完全移籍。しかし同年８月に行なわれたブンデスリーガ開幕戦で左膝前十字靭帯断裂の重傷を負った。

　長期離脱を余儀なくされたなか、４月21日にホッフェンハイムが公式Xを更新。「コウキは（受傷後）初めてチームトレーニングの一部をこなした」と報告した。また町田本人も、自身のインスタグラムに「次のステップ。最後の追い込み」と綴っており、トレーニングに励む写真を投稿している。
 
　これにドイツメディア『LIGAINSIDER』が注目。「マチダが復帰に向けて順調な歩みを進めている」と報じた。

「開幕戦で十字靭帯を断裂して以来、初めてチーム練習に部分的に参加した。今月初めに数週間以内にチーム練習に復帰できるだろうと楽観的な見方を示していたなかで、その目標を達成された」

　また、「今季中のカムバックを否定しなかった。センターバックとして完全にチームに復帰すれば、再びホッフェンハイムの重要な戦力となるだろう」と伝えている。

　今季のリーグ戦は残り４試合。町田はシーズン中に復帰できれば、北中米ワールドカップを戦う日本代表へのメンバー入りも見えてきそうだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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