「今季中のカムバックを否定しなかった」28歳日本人DFの復帰にドイツメディアが期待！「チームの重要な戦力となる」
ホッフェンハイムの日本代表DF町田浩樹の復帰に現地メディアが期待を寄せている。
この28歳DFは昨年６月にベルギーのユニオン・サン＝ジロワーズからホッフェンハイムへ完全移籍。しかし同年８月に行なわれたブンデスリーガ開幕戦で左膝前十字靭帯断裂の重傷を負った。
長期離脱を余儀なくされたなか、４月21日にホッフェンハイムが公式Xを更新。「コウキは（受傷後）初めてチームトレーニングの一部をこなした」と報告した。また町田本人も、自身のインスタグラムに「次のステップ。最後の追い込み」と綴っており、トレーニングに励む写真を投稿している。
これにドイツメディア『LIGAINSIDER』が注目。「マチダが復帰に向けて順調な歩みを進めている」と報じた。
「開幕戦で十字靭帯を断裂して以来、初めてチーム練習に部分的に参加した。今月初めに数週間以内にチーム練習に復帰できるだろうと楽観的な見方を示していたなかで、その目標を達成された」
また、「今季中のカムバックを否定しなかった。センターバックとして完全にチームに復帰すれば、再びホッフェンハイムの重要な戦力となるだろう」と伝えている。
今季のリーグ戦は残り４試合。町田はシーズン中に復帰できれば、北中米ワールドカップを戦う日本代表へのメンバー入りも見えてきそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この28歳DFは昨年６月にベルギーのユニオン・サン＝ジロワーズからホッフェンハイムへ完全移籍。しかし同年８月に行なわれたブンデスリーガ開幕戦で左膝前十字靭帯断裂の重傷を負った。
長期離脱を余儀なくされたなか、４月21日にホッフェンハイムが公式Xを更新。「コウキは（受傷後）初めてチームトレーニングの一部をこなした」と報告した。また町田本人も、自身のインスタグラムに「次のステップ。最後の追い込み」と綴っており、トレーニングに励む写真を投稿している。
これにドイツメディア『LIGAINSIDER』が注目。「マチダが復帰に向けて順調な歩みを進めている」と報じた。
また、「今季中のカムバックを否定しなかった。センターバックとして完全にチームに復帰すれば、再びホッフェンハイムの重要な戦力となるだろう」と伝えている。
今季のリーグ戦は残り４試合。町田はシーズン中に復帰できれば、北中米ワールドカップを戦う日本代表へのメンバー入りも見えてきそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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