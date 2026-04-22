　22日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9183枚だった。うちプットの出来高が6653枚と、コールの2530枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の2304枚（9円安20円）。コールの出来高トップは6万4000円の305枚（6円安130円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　40　　　 0　　　 1　　75000　
　 111　　　 0　　　 1　　72500　
　 165　　　 0　　　 3　　70000　
　　57　　　-2　　　 4　　69000　
　 195　　　-1　　　 9　　68000　
　　 8　　　　　　　11　　67500　
　 107　　　-2　　　17　　67000　
　　 8　　　　　　　24　　66500　
　 119　　　-1　　　35　　66000　
　　21　　　　　　　48　　65500　
　 260　　　-2　　　70　　65000　
　　 7　　　　　　　67　　64750　
　　12　　　　　　　85　　64500　
　　 2　　　　　　　92　　64250　
　 305　　　-6　　 130　　64000　
　　 2　　　　　　 132　　63750　
　　26　　　　　　 169　　63500　
　　 6　　　　　　 210　　63250　
　 245　　　+1　　 243　　63000　
　　99　　　 0　　 330　　62500　
　　 7　　 -50　　 350　　62375　
　　16　　 -15　　 370　　62250　
　　11　　 -75　　 370　　62125　
　 260　　 +35　　 455　　62000　
　　 4　　 -65　　 440　　61875　
　　 5　　 -90　　 475　　61750　　2695 　　　　　　　 2　
　　 3　　　　　　 465　　61625　
　　47　　 +40　　 585　　61500　
　　 7　　-105　　 615　　61250　
　　 1　　 -25　　 565　　61125　
　　89　　 +40　　 750　　61000　
　　 2　　　　　　 640　　60875　　2100 　　　　　　　 2　
　　 3　　　　　　 770　　60750　
　　 6　　-180　　 775　　60625　　1945 　　　　　　　 2　
　　25　　 +45　　 970　　60500　
　　 1　　-135　　 975　　60250　　1660 　　　　　　　 1　
　 147　　 +45　　1185　　60000　　1550 　　-130　　　 5　
　　 1　　 -95　　1205　　59750　
　　　　　　　　　　　　　59625　　1400 　　　　　　　 2　
　　43　　 -35　　1455　　59500　　1340 　　-115　　　17　
　　　　　　　　　　　　　59375　　1280 　　　　　　　 3　
　　 5　　-125　　1490　　59250　　1220 　　-140　　　 3　
　　17　　 +40　　1760　　59000　　1070 　　-260　　　50　
　　　　　　　　　　　　　58750　　1075 　　 -25　　　12　
　　25　　-250　　1875　　58500　　1015 　　 -25　　　47　
　　　　　　　　　　　　　58375　　 950 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　58125　　 855 　　　　　　　 2　
　　 4　　 +10　　2410　　58000　　 785 　　-175　　 149　
　　　　　　　　　　　　　57875　　 780 　　-395　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57750　　 750 　　-115　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57625　　 785 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 690 　　-130　　　25　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 545 　　-145　　 105　
　　 4　　-170　　3375　　56500　　 490 　　-105　　　96　
　　　　　　　　　　　　　56375　　 460 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 460 　　 -40　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56125　　 450 　　　　　　　 1　
　　 1　　+520　　4000　　56000　　 390 　　-115　　 109　
　　　　　　　　　　　　　55875　　 370 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　55750　　 385 　　 -75　　　31　
　　 1　　　+5　　4505　　55500　　 325 　　-100　　 101　
　　　　　　　　　　　　　55375　　 320 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 305 　　 -60　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55125　　 330 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 274 　　 -91　　 401　
　　　　　　　　　　　　　54875　　 259 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54625　　 255 　　 -70　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 238 　　 -77　　　29　
　　　　　　　　　　　　　54375　　 273 　　　-9　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 219 　　-111　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　54125　　 268 　　　-5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 199 　　 -71　　 214　
　　　　　　　　　　　　　53875　　 186 　　-104　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 179 　　-176　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　53625　　 171 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 176 　　 -62　　　30　
　　　　　　　　　　　　　53375　　 158 　　 -90　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 151 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53125　　 154 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 143 　　 -55　　 126　
　　　　　　　　　　　　　52875　　 144 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 138 　　-137　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 126 　　 -52　　 106　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 136 　　 -54　　　14　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 104 　　 -46　　 630　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 100 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51625　　　94 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51500　　　99 　　 -32　　　44　
　　　　　　　　　　　　　51000　　　80 　　 -33　　 222　
　　　　　　　　　　　　　50750　　　75 　　 -43　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　50625　　　72 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50500　　　70 　　 -31　　　12　
　　　　　　　　　　　　　50250　　　64 　　 -36　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　62 　　 -25　　 184　
　　　　　　　　　　　　　49875　　　61 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49750　　　55 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　54 　　 -25　　　14　
　　　　　　　　　　　　　49250　　　60 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49125　　　50 　　 -41　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　48 　　 -22　　　44　
　　　　　　　　　　　　　48875　　　43 　　 -43　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48625　　　43 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　43 　　 -18　　　10　
　　　　　　　　　　　　　48375　　　40 　　 -18　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48250　　　37 　　 -45　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48125　　　36 　　 -37　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　37 　　 -19　　　73　
　　　　　　　　　　　　　47750　　　36 　　 -23　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　33 　　 -16　　　15　
　　　　　　　　　　　　　47250　　　31 　　 -34　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　30 　　 -14　　　65　
　　　　　　　　　　　　　46750　　　27 　　 -15　　　10　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　28 　　　-8　　　94　
　　　　　　　　　　　　　46250　　　24 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　24 　　 -11　　 142　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　21 　　 -11　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　45250　　　19 　　 -20　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　20 　　　-9　　2304　
　　　　　　　　　　　　　44750　　　19 　　 -19　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44500　　　16 　　 -12　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　16 　　　-7　　　45　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　17 　　　-4　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　13 　　　-6　　　68　
　　　　　　　　　　　　　42750　　　12 　　　-6　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　12 　　　-5　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42250　　　11 　　　-5　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　10 　　　-6　　　81　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　 9 　　　-5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　 9 　　　-4　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　 9 　　　-3　　　50　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　 8 　　　-4　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　 8 　　　-3　　　10　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　 7 　　　-2　　 183　
　　　　　　　　　　　　　39750　　　 7 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　39250　　　 7 　　　-5　　　10　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　 6 　　　-3　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　38750　　　 6 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　38500　　　 6 　　　-5　　　35　
　　　　　　　　　　　　　38250　　　 6 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　 6 　　　-1　　　11　
　　　　　　　　　　　　　37750　　　 6 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　 5 　　　-2　　　14　
　　　　　　　　　　　　　37250　　　 5 　　　-1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　 5 　　　-1　　　35　
　　　　　　　　　　　　　36750　　　 5 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　36500　　　 4 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　36250　　　 4 　　　-2　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　 4 　　　-3　　　28　
　　　　　　　　　　　　　35750　　　 4 　　　-1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　 4 　　　-1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　35250　　　 4 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　 4 　　　-1　　　36　
　　　　　　　　　　　　　34750　　　 4 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　34500　　　 4 　　　-2　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　34250　　　 3 　　　-1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　 3 　　　-1　　　13　
　　　　　　　　　　　　　33500　　　 3 　　　-1　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　33250　　　 3 　　　-2　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　 3 　　　-1　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　 1 　　　-2　　　33　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 2 　　　 0　　　30　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　 2 　　　 0　　　32　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　 1 　　　-1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　 1 　　　-1　　 114　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 1 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 1 　　　 0　　　15　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 1 　　　 0　　　 1　

