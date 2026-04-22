チャン・グンソク率いるバンドCHIMIRO、東京追加公演が決定！7月に豊洲PITで開催

チャン・グンソク率いるバンドCHIMIROが、東京で追加公演を開催する。

CHIMIROは、7月25日に東京・豊洲PITにて、現在開催中のライブ『2026 THE CHIMIRO IN JAPAN』の追加公演を行うことを発表した。

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CHIMIROは、チャン・グンソクが親しい仲間と趣味で結成したバンドだ。2023年に1st Digital Albumをリリースしデビューすると、日本で19公演に及ぶライブハウス&ビルボードツアーを敢行。各地で熱烈な歓迎を受けた。

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その後も継続的にライブや音源リリースを行い、独自の活動を展開しているCHIMIROは、4月8日に3rd Digital Album『CHIMIRO Vol.3』をリリースし、4月11日のソウル公演を皮切りにライブツアーの幕を開けた。4月16日にはZepp Osaka Baysideにて大阪公演を開催し、熱気あふれるパフォーマンスで会場を盛り上げた。また、5月21日に控えるZepp Haneda公演のチケットはすでに完売を記録し、今回、追加公演の開催が決定した。

『2026 THE CHIMIRO IN JAPAN』東京追加公演のチケットは、4月24日17時より既存ファンクラブ会員向けにFC1次先行がスタートする。なお、4月30日までにファンクラブに入会すると5月2日から開始されるFC2次先行への申し込みが可能となる。

さらに、今回のライブツアーの映像化も決定した。5月に開催されるZepp Haneda公演の模様が収録予定で、仕様の異なる豪華版と通常版の2種類で発売される。詳細はチャン・グンソク公式サイトにて確認できる。

◇チャン・グンソク プロフィール

1987年8月4日生まれ。1993年、6歳の頃に子供服のカタログモデルとして芸能界入りした。2001年に歌手BoAと共演したテレビCMで話題になり、2006年にドラマ『ファン・ジニ』に出演し知名度を確固たるものにした。同年に日本のホラー映画『着信アリ Final』に出演、2009年に放送されたドラマ『美男ですね』は日韓で熱い旋風を巻き起こし、「アジアのプリンス」の名で親しまれるように。2018年7月16日に社会服務要員として兵役を開始し、2020年5月29日に召集解除（除隊）となった。2023年にはYoutubeチャンネルを開設し、“プリンスらしからぬ”親しみやすさも反響を呼んでいる。